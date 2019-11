Cónyuge del hombre que murió por 18 inyecciones exige resultados de la autopsia

El jueves 14 de noviembre se cumplió un mes de la muerte de Gustavo Adolfo Cruz Ruiz, el hombre que murió después de que un amigo le puso 18 inyecciones para curarlo, porque no quiso ir al médico.

La esposa del fallecido, la señora María Gregoria Bermúdez, dice que los resultados de la autopsia que le practicaron en el Instituto de Medicina Legal (IML) no han sido entregados, por lo que le parece extraño que el IML y la Policía oculten información y nombre del investigado.

Cruz de 38 años, presentaba problemas de ácido úrico y para desaparecer la hinchazón y dolor en sus extremidades inferiores buscó a un amigo quien le aplicó 18 inyecciones en diferentes partes de su cuerpo y a las pocas horas falleció.

El hombre que le suministró el medicamento, estuvo siendo investigado por la Policía, pero fue dado en libertad y se desconoce su paradero.

“Me dicen que espere la fecha y cuando llego y pregunto me vuelven a dar otra fecha. Es un engaño el que me están haciendo, porque es demasiado tiempo el que he estado esperando y ya pasó más del mes y no me dan ninguna respuesta. En la policía de Jinotepe he ido a preguntar y me dicen también que espere y hasta me están negando el nombre de la persona que mató a mi marido”, dijo Bermúdez.

Agregó que el sospechoso en una ocasión a ella también la inyectó y que se identificó como médico naturista, pero que solo lo conoce de cara “Él me puso ocho inyecciones en el pie, sentí mejoría, pero a los dos días me volvió el dolor. Un día después que mi esposo muere, vino un camión al barrio a llevarse todas las cosas de la casa donde el hombre vivía”, contó.

Igualmente relató que la Policía, sin extenderle ningún documento legal, le informó que el dictamen del médico forense local detalla que a su pareja se le suministró una sobredosis de anestesia, pero que están a la espera de los resultados del IML.