Nicaragua a buscar cierre decoroso ante Surinam en Liga B de Naciones

Los objetivos iniciales (ascenso a Liga A y clasificación a Copa Oro 2021) ya están descartados. Eso que te impulsaba al principio desapareció, el fracaso se ha consumado, pero aún se debe pelear hasta el final. La Selección de Futbol buscará inspiración y encontrará las razones que le permitan cerrar en casa de forma decorosa la Liga B de Naciones.

Surinam regresa este lunes (7:00 p.m.) al Estadio Nacional, un escenario que visitó hace cuatro años y salió derrotado. Hoy más que nunca se necesita repetir esa fórmula del éxito porque la eliminación de la Azul y Blanco se consumó en gran medida en la goleada 6-0 de los surinamés en septiembre, la peor derrota en la era Henry Duarte. Un resultado muy diferente se esperaba en ese momento —al menos un empate— que quizás daba mejores opciones para este desafío al equipo nacional, que llegan con 7 puntos (+1), tres abajo de los caribeños (+10), de disputar el segundo puesto y repechaje a Copa Oro.

Lo que pasó a la Azul y Blanco en Paramaribo no puede quedar así. Surinam le metió tres goles en 15 minutos a Nicaragua, algo que no logró ninguna otra selección más potente como Jamaica, Haití, Bolivia y Argentina. Esa goleada no es normal ni aceptable y la Selección de Futbol debe reafirmar que está por encima de ese resultado de hace dos meses sin importar que el momento futbolístico no es el mismo.

Es probable que una buena parte de la afición no se presente a apoyar porque se había acostumbrado a las anteriores alegrías generadas por las clasificaciones a dos Copa Oro consecutivas y los jugadores lo saben. Pero eso no será una excusa para reivindicarse. El partido lo saldrán a buscar con la misma determinación que el anterior ante San Vicente y las Granadinas procurando tener mejor definición —tuvieron cuatro ocasiones claras para marcar— para evitar una mayor decepción.

La victoria es posible porque la Selección reúne las condiciones futbolísticas para hacerlo, tampoco se puede pensar que Surinam será fácil porque ha demostrado ser una selección más compacta que hace cuatro años. La Azul y Blanco no está en su mejor nivel pero está en casa y debe hacerla respetar como casi siempre lo ha hecho en la era de Henry Duarte.

Posible alineación

Bryan Rodríguez, Camphers Pérez, Manuel Rosas, Kevin Serapio, Francisco Flores; Bismarck Montiel, Richard Rodríguez; Byron Bonilla, Carlos Chavarría, Jorge Betancur; Jaime Moreno.