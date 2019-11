René Alvarado se marcha con la ilusión de imitar a su hermano: ser campeón del mundo

Hay promesas que uno hace en esta vida y las lleva clavadas en el corazón y la mente, y también hay momentos en los que siente que llegó el tiempo de cumplirlas o morir en el intento. Antes de subir al avión, René Alvarado se acordó de una: que sería campeón mundial junto a su hermano gemelo Félix, y con el logro, marcarían la historia del boxeo de Nicaragua y de Latinoamérica.

Hace un año que Félix Alvarado cumplió su parte al ocupar el trono minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y René, quien peleará contra el campeón Andrew Cancio por el título súper pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el próximo 23 de noviembre en Indio, California, sabe que ahora es su turno.

El antecedente más reciente de hermanos gemelos campeones va a cuenta de los estadounidenses Jermall y Jermell Charlo, actualmente activos y quienes en su momento tuvieron títulos en la misma categoría, por lo que Jermell decidió bajar para no enfrentarse a su propia sangre.

“Este es un objetivo que nos planteamos desde que iniciamos nuestras carreras profesionales. Tengo la confianza puesta en Dios y sé que con las condiciones físicas que llevo, gracias a un campamento rígido, lo voy a lograr”, dice Alvarado, quien viaja a esta cita especial en el cuadrilátero acompañado por su esposa Wendy.

Pero para darle vida a su sueño, el Gemelo tiene que imponerse duramente a un oponente como Cancio que pasa por el mejor momento de su carrera al venir de dos victorias por nocaut frente a Alberto Machado, boricua, que parecía intocable. Y ahora el californiano ha tomado su lugar.

“Como retador voy a salir a proponer con inteligencia. He escuchado muchos comentarios negativos en mi contra, que no podré, pero desde esa vez que nos enfrentamos en 2015 he mejorado técnicamente, he madurado, siempre disciplinado, y los resultados los van a ver ese día”, expone el capitalino.

Al preguntarle si ha imaginado el impacto que ocasionará si vence a uno de los campeones sólidos en esta división, Alvarado contesta: “Claro, lo he soñado, para eso he trabajado duro… siento que esa noche no habrá un minuto de estudio, voy a salir a poner mi corazón en el ring”.

Como un dato especial, esa noche se estarán cumpliendo 45 años de la primera conquista de un título mundial de un boxeador nicaragüense, hasta hoy, el más grande: Alexis Argüello, con quien Alvarado podría compartir podio como los dos únicos campeones en las 130 libras, y en la misma movida, completar la promesa con su hermano Félix.

La pelea de Alvarado se podrá ver a través de la aplicación de DAZN para Estados Unidos y Combate Space en toda Latinoamérica.

Récord ganador

René Alvarado afronta por primera vez una pelea de campeonato del mundo desde su debut en 2008.

Actualmente, tiene un registro de 31 victorias, ocho derrotas y 20 retirados por nocaut.

Andrew Cancio, por su parte, tiene 21 triunfos, cuatro reveses, dos empates y 16 aniquilados antes de tiempo.