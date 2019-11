René Alvarado, el pugilista que peleará título mundial: «Quería ser cantante o futbolista»

Cuando apenas era un niño René “el Gemelo” Alvarado admiraba a Oscar de la Hoya. Toda su familia esperaba cada pelea de la estrella del boxeo. “Yo miraba casi toda la cartelera y cuando venía De la Hoya me quedaba dormido, terminaba viendo las peleas en repetición. Mi mamá lo adoraba”, recuerda el retador al título mundial de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Quién diría que años más tarde la empresa de su ídolo en el boxeo lo terminaría firmando. “Entrando en el boxeo decía que quería ser como él. En la pelea contra Rocky Juárez, en la cual no di mi mejor presentación, De la Hoya le dijo a Robert García (concertador de peleas de Golden Boy): ‘Mirá hay que trabajar con ese muchacho y hacerlo parte de nuestro equipo’. García le dijo que ya estaba firmado. ‘Bien hecho’”, concluyó el Chico de Oro, según relata Alvarado.

La vida de René Alvarado siempre ha estado ligada con la de su hermano y campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Félix “el Gemelo” Alvarado. René empezó en el boxeo porque en el Colegio de Villa San Jacinto en Managua se regía por la ley del más fuerte. “Mis primeros pasos en el boxeo tienen que ser las peleas en el colegio. Ahí llegué a estar hasta una semana seguida en la dirección con doña Coquito, así se llamaba la directora. Sin embargo, yo no iniciaba las peleas, solamente me defendía. También me peleaba por defender a mi hermano, el bandido era picarón y enamoraba a las muchachas y tal vez alguna tenía novio y se le venían encima, entonces yo me metía a ayudarlo”, relata entre risas.

El Gemelo llegó hasta segundo año de la secundaria y aunque ahora tiene la disciplina de un oficinista en el boxeo, hubo un tiempo en que esta disciplina deportiva era su tercera opción. “Yo cuando estaba pequeño y fui creciendo me surgió la idea de ser cantante, pero no sabía que se ganaba dinero por eso, luego traté de ser futbolista y me pasó lo mismo. Cuando jugaba futbol llegué a tener un muy buen nivel. Hasta el final decidí dedicarme por completo al pugilismo. Traté de estudiar los fines de semana, pero con los torneos y competencias fallaba mucho y por eso dejé las clases”, indica René.

Con el paso del tiempo, Alvarado empezó a conocer más de Alexis Argüello y se convirtió en su segundo púgil al que admiraba. El Gemelo disfruta pasar tiempo con su esposa y su hijo, se sobrepuso a la muerte de una hija a los siete meses, cuando no tiene un compromiso cerca se escapa a comer una Big Mac y, ahora que tiene el futuro en sus manos cuando pelee este 23 de noviembre contra Andrew Cancio dice: “Me preparé para no decir que me faltó algo, entregaré todo lo que tengo. Es mi momento y estoy listo para coronarme a mis 30 años”.