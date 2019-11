Catedrático de la Universidad de Miami procesado por lavar 2.5 millones de dólares de Venezuela, por el que ganó 10% de comisión

Un profesor de la Universidad de Miami, en la Florida, experto en narcotráfico y crimen organizado, ha sido acusado por fiscales de Nueva York de lavar dinero corrupto de Venezuela y embolsarse más de 250,000 dólares.

La oficina de la Fiscalía en Manhattan dijo en una nota de prensa que el profesor Bruce Bagley recibió 2.5 millones de dólares en depósitos de cuentas bancarias en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos, los cuales procedían de sobornos y desfalcos en Venezuela.

Según el comunicado, Bagley retuvo el 10 por ciento como comisión.

El caso forma parte de esfuerzos de los fiscales estadounidenses para perseguir el uso del sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero proveniente de la corrupción en Venezuela.

Bagley era un frecuente comentarista en los medios de prensa, incluida la Voz de América sobre la crisis en Venezuela, y en 2015 publicó un libro titulado «Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today» (“Narcotráfico, crimen organizado y violencia en las Américas de hoy”.

La acusación de Bagley dice que en 2016 abrió una cuenta en un banco de la Florida para una compañía en la que aparecían él y su esposa como directores y oficiales ejecutivos. En noviembre de 2017, la cuenta comenzó a recibir fondos de una compañía de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos controlada por un colombiano.

La Universidad de Miami dijo en un comunicado que Bagley fue colocado bajo licencia administrativa como resultado de la acusación.