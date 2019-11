10 preguntas a Inés López, Miss Nicaragua 2019, antes de partir a Miss Universo

Inés López Sevilla está a pocos días de partir a Atlanta, EE. UU., para representar al país en Miss Universo, que se realizará del 28 de noviembre al 8 de diciembre, día de la gran final.

Ella fue coronada el sábado 17 de agosto como Miss Nicaragua 2019. Ese día expresó que su mayor aprendizaje en el concurso fue que sea cual sera el obstáculo nunca debe apartarse de Dios, que de Él debe tomar fuerzas para siempre levantarse y seguir adelante.

¿Cómo ha sido tu preparación rumbo a Miss Universo?

Mi preparación ha sido muy buena, ya que he logrado muchas cosas más que solo maquillarme y modelar. He aprendido a expresarme de una mejor manera, a disfrutar cada momento y a darle mucho valor a cada oportunidad que se me presente. He aprendido a no rendirme ante una mala situación y a siempre perseverar por mis sueños.

¿Qué tal la experiencia de Nueva York y qué aprendiste en ella?

Ha sido una experiencia muy linda a lado de personas con un corazón espectacular, personas que me han servido de impulso al demostrarme que confían en mí y en hacerme ver que tengo potencial.

También fue un viaje que me unió más a mi directora (Karen Celebertti) y siento que logramos establecer un lindo lazo más allá de una relación laboral. Mi coach de pasarela Waskar Medal y Arturo Draper se han convertido en grandes amigos, junto a todas las personas lindas de Nueva York, muchas de ellas nicas y dominicanas con las que pude compartir en este viaje que han marcado mi vida de una manera inexplicable, es un primer viaje que nunca voy a olvidar.

¿Cómo ves la competencia de Miss Universo?

Veo que es una competencia fuerte porque estaré rodeada de mujeres lindas con diversos tipos de personalidad, pero estoy muy preparada para dar lo mejor de mí y sobre todo saber vivir y disfrutar cada momento junto a ellas y siempre saber atender a la voluntad de Dios.

¿Decidiste no operarte los bustos, por qué?

Decidí no operarme porque me siento conforme con lo que Dios me dio, sin embargo no estoy en contra de las personas que lo hacen.

¿Cuáles crees que son tus fortalezas y tus debilidades?

La mayor fortaleza de cada ser humano es su personalidad, porque pienso que de acuerdo a esta es que logras encajar en distintas plataformas, en mi caso considero que esta es la mía.

Estás en contacto por algún medio con alguna de las otras candidatas.

He logrado tener comunicación con dos hasta el momento.

¿Qué pensás que que este año la concentración de Miss Universo solo será de 10 días?

En comparación a otras temporadas considero que ha sido de las más cortas pero pues ellos

sabrán sus razones.

De quién y el nombre del traje, será tu vestido de fantasía. Así como el de noche.

Sobre mis trajes nacional y de noche aún no voy a revelar ni el diseñador ni su inspiración, en su momento les voy a compartir detalle a detalle.

¿Qué pensás de la gente que te critica en las redes?

Sobre la gente que me critica en realidad no los juzgo, porque siempre es más fácil juzgar y hablar sin estar en el lugar, entonces como ellos están de lejos y no sé dan cuenta de cada uno de mis esfuerzos entonces no puedo exigirles mucho, ya que solo mi equipo y yo sabemos el valor y esfuerzo de cada acción que realizamos.

Un deseo para Nicaragua

Para mi país deseo una patria que tenga la libertad de expresar su sentir con amor y respeto, una tierra en donde nos amemos y luchemos por el bienestar de cada uno de nosotros sin afectar a nadie.

