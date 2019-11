Nicaragua estaba sin opciones de nada —ascenso a Liga A y clasificar a Copa Oro 2021— previo a su último compromiso contra Surinam este lunes por la noche en Managua. La exigencia o expectativa estaba puesta en al menos despedirse con un triunfo para terminar con decoro, sin embargo la Azul y Blanco volvió a ser superada 1-2 como ocurrió en septiembre en Paramaribo que terminó con la peor derrota (6-0) en la era Henry Duarte.

El duelo de este lunes, la Azul y Blanco luchó por cerrar con dignidad pero el rival fue superior en las áreas y dejando un mal sabor, que unido a la desilusión de fracasar en los objetivos trazados provocó una confesión inesperada del seleccionador Henry Duarte para intentar explicar —o justiciar—lo sucedido en la Liga B Naciones donde estaba llamado a triunfar y no lo logró.

«Voy hablar de algo que pasó en Surinam, en medio del partido (medio tiempo) tuve que calmar los ánimos porque venían acusándose unos a otros de que el partido lo estaban vendiendo. Presenté un informe al respecto a la federación, no sé qué habrá pasado con eso. ¿Por qué se han tenido que ver (convocar) a tantos jugadores? Por todas esas situaciones, he tenido que estar limpiado constantemente el grupo por indisciplina, por malas actitudes, por falta de compromiso, gente que solamente llega a ganarse unos viáticos. Todo eso me he encontrado. Por eso a mi me molesta cualquier persona que no mira el fondo de todo esto, que no trata de investigar», expuso Duarte al finalizar el juego en conferencia de prensa.

Manuel Rosas, el capitán de la Selección de Futbol, también asistió a la conferencia y reveló otros aspectos. «Hay jugadores que han tenido una mala actitud y la gente los sigue pidiendo. Como jugadores pueden ser una eminencia, pero en un equipo tiene que haber cualidades dentro de la cancha y cualidades como personas, sino no es equipo. Hay jugadores que han robado dentro de la Selección y han daño el grupo», dijo de manera general.

El partido

Nicaragua manejó (1-2) el balón pero Surinam el partido. Los nacionales volvieron a desaprovechar ocasiones fueron penalizados por eso. Superados por potencia y velocidad de los caribeños, que sacaron ventajas casi siempre en los mano a manos y los tomaron mal parada todo el tiempo, la Azul y Blanco sufrió al contragolpe y así recibió el primer tanto donde se combinaron una ocasión de marcar fallada y una salida rápida del rival.

A base de potencia y determinación, Comvalius (20) impidió que Camphers Pérez lo frenara en el medio campo, se marchó en velocidad al área y remató cruzado, imposible para Bryan Rodríguez, quien ya había tenido una buena intervención en otra jugada. La Azul y Blanco siguió atacando asumiendo riesgos en el partido pero sin el calidad individual necesaria para desequilibrar como si la de Surinam con Hasselbaink, quien superó a Camphers y Rigo Fuentes para definir en el área.

Byron Bonilla y Henry García entraron en el segundo tiempo. El equipo subió un poco el voltaje en ocasiones por Bonilla, quien recibió una falta en el área parecida a un penalti no señala por el árbitro haitino Senecharles, quien tampoco miró un claro derribe sobre Francisco Flores. En ese momento los ánimos estaba caldeados y generaron los primeros conatos de pleitos, que después se ampliaron con el tanto del descuento de Fuentes (60) cuando más apretada la Selección.

El tiempo pasó y Surinam supo como hacer que se extinguiera inutilizando el accionar de una Azul y Blanco para celebrar su inesperado ascenso a Liga A e inédita clasificación a Copa Oro 2021, mientras el combinado nacional continúa un proceso de recambio pensando en recuperar su mejor versión en el futuro.

Ficha técnica

Nicaragua: Bryan Rodríguez; Camphers Pérez, Rigoberto Fuentes, Manuel Rosas, Francisco Flores; Kevin Serapio, Richard Rodríguez; Carlos Chavarría (Ulises Rayo al 80), Jorge Betancur (Byron Bonilla al 46), Armando Goufas (Henry García al 46); Jaime Moreno.

Amarillas: Rosas al 76 y Bonilla al 90.

Árbitro: Patrick Senecharles (Haití).