Félix Alvarado no unificara título contra Ken Shiro por problemas de salud: «Me siento sin fuerzas, así no podría vencerlo»

Tanta espera por el combate anhelado parecía haber dados los frutos necesarios. Cuando Félix «el Gemelo» Alvarado recibió la noticia que unificaría su cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de las 108 libras contra Ken Shiro, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el 23 de diciembre en Japón, vivía un momento de color rosa: demostraría qué podía ser el mejor de su categoría, alcanzaría la bolsa más grande de su carrera (sobre 100,000 dólares) y cerraría el año como candidato fuerte a convertirse en el atleta profesional nicaragüense del año.

No obstante, cuando Alvarado tenía un mes preparándose sufrió una enfermedad viral. Calentura y dolores en el cuerpo. Daba la impresión de no ser nada grave. Al ir al médico le indicaron que había afectado los bronquios con una pequeña inflamación y necesitaría descansar cinco días, además de tomar una tratamiento. Pasaron cuatro días y el Gemelo decidió empezar a correr nuevamente, su entrenador Luis Cortez bajó completamente la carga del trabajo, dejó de hacer sparring, quedándose en tan solo 20 asaltos.

Pasaron los días y parecía que todo se estaba solucionando, pero cuando más se entrenaba menos se recuperaba. «Cuando regresaba al siguiente día al gimnasio sentía que me moría. Débil, sin fuerzas, sin ánimos. Es como si se me bajaran las baterías, como si no tuviera vitaminas en mi cuerpo», trata de explicar Alvarado. Al irse a Estados Unidos el 10 de noviembre creyó que mejoraría. Nada de eso ocurrió. «No he podido hacer sparring ni me he entrenado como se debe porque sigo débil. El médico me explicó que es porque no estoy produciendo muchos glóbulos rojos y le llega poco oxígeno a mi cuerpo. No es nada grave, solo que debo reposar y tomar la medicina. Estando a un mes el combate mi mánager William Ramírez decidió cancelar la pelea, me dijo que es mejor cuidar mi integridad física que ir en esas condiciones a Japón», relató.

«Siento que le puedo ganar a Shiro, pero así no podría. No me quiero fallar a mí mismo, a mi familia y a mi gente, tampoco a los japoneses que esperaban una guerra en el ring. Ojalá que no se cancele por completo, sino que se posponga para el próximo año», indicó Alvarado desde Miami. El Gemelo fue sorprendido por su manejador al darle un boleto y los gastos pagados para ir a ver a su hermano René Alvarado en su pelea por título mundial en Indio, California, este sábado. «Luego de eso me regresaré a Nicaragua a descansar», concluyó el único campeón actual de Nicaragua.