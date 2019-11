Andrew Cancio, rival de René «el Gemelo» Alvarado, el campeón del mundo que no abandona su trabajo en una estación de gas

¿Qué es más importante? ¿Dedicarse completamente a una carrera boxística como campeón mundial o seguir reparando cañerías en una estación de gas para sobrevivir? El campeón mundial de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Andrew Cancio (próximo rival de René Alvarado), tomó la decisión de mantener su puesto laboral en una compañía de gas. Cree que si pierde el título tendrá un lugar seguro donde continuar ganando dinero. “Ya pedí permiso en la empresa para el combate del 23 de noviembre”, indicó al periódico Los Ángeles Times.

“Yo amo lo que hago, pero cuando el boxeo no estaba funcionando para mí y era muy duro para mi familia, tuve que volver. Todo esto realmente puede terminar mañana, en mi próxima pelea y no quiero renunciar a mi trabajo del día hasta que haya hecho las cosas más grandes… estamos casi cerca y todo depende de mi disciplina, de mi enfoque. Quiero dejar de trabajar eventualmente pero necesito que el boxeo me dé lo suficiente para poder hacerlo”, explicó el pugilista.

Cancio despierta diariamente a las 4:30 de la madrugada, se alista para correr entre ocho y 10 kilómetros, posteriormente entra a trabajar a las 6:30 a.m. y sale hasta las 3:00 p.m. De ahí parte hacia el gimnasio en Oxnard, California. El peleador ha confesado en diferentes medios que le ha tocado cancelar entrenamientos para hacer dobles turnos o si sucede una fuga de última hora.

Cancio había decidido abandonar el boxeo en 2016 cuando Joseph “Jo Jo” Díaz lo noqueó. Dos años más tarde regresó ganando dos combates consecutivos. Ya eso era un gran mérito, pero sorprendió a todos cuando noqueó al campeón boricua Alberto Machado. Y aunque en la revancha tampoco saltaba como favorito, volvió a dominar en el ring su pegada. Ahora le tocará lidiar con René Alvarado, otro soñador incansable con chance de sorprender.