Régimen inyecta «oxígeno» a DNP Petronic golpeada por el boicot de consumo. Crecen las compras directas, que incluye al Estado

Ante la caída de venta de combustibles en las estaciones de DNP Petronic, a raíz de un boicot promovido por los consumidores a uno de los negocios de la familia Ortega- Murillo, el régimen ha compensado esa reducción aumentando fuertemente la venta de carburante de la petrolera a compradores directos, que incluyen a las instituciones del Estado.

La empresa DNP Petronic registra hasta septiembre una caída en las estaciones de servicio de 5.75 por ciento en la venta de gasolina súper, una reducción del 2.11 por ciento en la venta de gasolina regular y una merma del 12.85 por ciento en diesel, según datos del informe de hidrocarburos del Ministerio de Energías y Minas (MEM) enero- septiembre.

Lea también:DNP, la gasolinera más golpeada por el boicot de consumo y la crisis sociopolítica

Con ello, en términos globales hasta septiembre acumula una caída de sus ventas en estaciones de servicios de 9.7 por ciento, situación que provocó que la empresa ligada al orteguismo perdiera terreno en el negocio al menudeo, cuyo espacio fue ganado por Puma Energy, que aumentó su participación casi al mismo ritmo de pérdida de la petrolera orteguista.

César Arévalo, especialista en mercados de hidrocarburos, explica que las ventas de DNP Petronic hasta septiembre 2019 en las gasolineras cayeran 77,000 barriles, por lo que su participación de mercado retrocedió a 22.7 por ciento, es decir 2.2 por ciento menos respecto a igual periodo del año pasado.

Este retroceso provocó que el margen de venta de dicha petrolera se redujera en 1.4 millones de dólares, una situación que favoreció a Puma que en el periodo de referencia aumentó (tres puntos) su participación de mercado a través de ventas en estaciones de servicio y por ende sus ingresos casi al mismo ritmo de pérdida de la petrolera orteguista.

Ante el panorama adverso a DNP Petronic, el régimen de Ortega debió «oxigenarla» aumentando fuertemente las ventas de la empresa con compradores directos, donde, según Arévalo, se incluye al Estado y otras empresas públicas.

Según el especialista hasta septiembre DNP Petronic aumentó en 138, 300 barriles sus ventas directas, es decir un 10.5 por ciento más con respecto al mismo periodo 2018, «por lo que su participación de mercado es 67.4 por ciento para un incremento del 2.9 (puntos porcentuales) respecto 2018, para un aumento del margen de venta de 2.5 millones de dólares».

Dayra Valle, especialista en contrataciones pública señaló que en este tiempo de crisis, donde los recursos son pocos, el Estado debería ser más eficiente con las compras y buscar siempre la oferta más competitiva.

“Concentrarse en un proveedor implica que estas dejando por fuera otros potenciales proveedores, por ende no estás siendo eficiente, lo otro es que estas violentando el principio del debido proceso porque te dice que cualquier compra debe pasar por un procedimiento y el otro el principio de eficiencia, a todas luces violas tres principios”, sostuvo Valle.

Lea además:DNP Petronic acelera la mutación en su imagen para esquivar sanciones

A través del Sistema de Contrataciones del Estado (Siscae) se logró observar que DNP-Petronic vendió en el 2017 a las instituciones del Estado 44.11 millones de córdobas en combustible, mientras que en el 2018 la venta ascendió a 59.44 millones de córdobas, 15.3 millones de córdobas más, lo que significó un aumento del 35 por ciento más de ingresos en plena crisis.

En el mercado nacional, hay otros tres competidores que también pueden presentar ofertas de ventas de combustibles al Estado a través de procesos de licitación.

DNP cambió de imagen, pero boicot continúa

Este año DNP cambió su imagen, y las gasolineras adoptaron el nombre donde estaban ubicada, ante este cambio repentino, los nicaragüenses siguieron su campaña en las redes: “El zorro pierde el pelo nunca las mañas, no le compremos combustibles a DNP, aunque cambie de nombre”.

DNP no explicó a qué se debía el cambio de imagen, pero inmediatamente la misma fue asociada a las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Albanisa. De hecho desde este año en las estaciones de servicio de DNP no aceptan ningún tipo de tarjeta solo efectivo como efecto de las sanciones, pese a eso el régimen no quiere soltar el negocio, lo que ha distorsionado los precios de los combustibles en el mercado nacional.

Puede interesarle:Consumo de combustibles acumula once meses de contracción en Nicaragua

Durante varios años esta empresa estuvo dirigida por Yadira Leets Marín, exesposa de Rafael Ortega, hijo de la pareja presidencial. Tras las sanciones, y como parte del proceso de maquillaje de la imagen de la empresa Leets dejó su cargo, al menos de manera directa.

Según registros del MEM Leets era titular de la licencia de operación de DNP y además dirigía directamente cinco estaciones de dicha petrolera.

Se mantiene como líder del mercado

Y pese a la pérdida de mercado minorista, DNP se mantiene en el 2019 como líder. Según Arévalo la petrolera controla el 40.8 por ciento de todo el negocio petrolero nicaragüenses, lo que representa un aumento de 0.3 por ciento con respecto al 2018.

En el caso de Puma Energy domina el 28 por ciento, para un incremento del 0.8 por ciento respecto al año pasado, «por lo que ambas han aumentado el margen de ventas para DNP 1.1 millones de dólares y Puma en tres millones de dólares». La primera apunta de ventas directas y segunda por ventas minoristas.