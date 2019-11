Hospital Vivian Pellas con primer equipo de Estimulación Magnética

Nicaragua ya cuenta con un moderno equipo de Estimulación Magnética Transcraneal, una técnica de apoyo al tratamiento de enfermedades psicológicas y mentales, como depresión, trastornos obsesivos compulsivos, adicciones, ansiedad, migraña, Parkinson, entre otros. Se trata de un Pulsor Magnético de tecnología francesa que recientemente adquirió el Centro de Neurociencia del Hospital Vivian Pellas, centro que se pone a la vanguardia en este tipo de tratamientos.

El doctor Nelson García Lanzas, psiquiatra del Centro de Neurociencia del Hospital Vivian Pellas, indicó que esta técnica se utiliza desde hace aproximadamente 30 años en países desarrollados. En Centroamérica únicamente lo tenían El Salvador y Costa Rica. «En Nicaragua nos estamos poniendo al día con este tipo de tratamiento no invasivo, no farmacológico y no tóxico, que no descarta las terapias anteriores, sino que suma una nueva forma de tratamiento de electro modulación con principios físicos», dijo.

Considera que tener este equipo «es un avance enorme en el apoyo de tratamientos, principalmente en depresiones, padecimiento con una prevalencia muy grande en la población nicaragüense. Si tenemos otra forma y método de tratamiento que apoye el que tenemos, vamos a lograr una rápida mejoría tan necesaria, especialmente en casos con riesgos suicidas», comentó.

Explicó que la Estimulación Magnética es una terapia alternativa que apoya el tratamiento de enfermedades que responden muy poco a tratamientos farmacológicos. Es de gran ayuda como terapia en casos de autismo para disminuir la intensidad de la alteración motora, la inquietud, agresividad y falta de control; en la adicciones, para disminuir el deseo del consumo; en casos de Déficit de Atención e Hiperactividad, para mejorar la capacidad de concentración.

Asimismo, se pueden tratar problemas de ansiedad, de demencia y pérdida de la capacidad cognitiva, ya que estimula las neuronas de dopamina, neuronas cognitivas involucradas en el rendimiento y la recuperación de la memoria.

El especialista explicó que la cantidad de sesiones depende de la respuesta del paciente y podría ser día de por medio o dos veces a la semana, con un total de entre 15 y 20 sesiones. Aclaró que se trata de una terapia de apoyo, por lo que el tratamiento no se retira.

Estimulación magnética

El doctor García explicó que el equipo consta de una bobina eléctrica que genera un campo magnético y trasfiere la energía con el principio del físico Faraday, planteado en 1835. Al crear un campo magnético penetra el cráneo, llega al cerebro y genera un campo eléctrico, estimulando las neuronas debido a que éstas son eléctricas. Se trata de pequeñas pulsiones, no es corriente permanente, aclara.

Indicó que el Pulsor se ubica por zonas en dependencia del padecimiento. Generalmente en la corteza pre frontal izquierda donde hay un mayor espectro de padecimientos, en casos de Parkinson, se ubica en la corteza cerebral motora; en casos de migraña, en la corteza occipital.

Este tratamiento se empezó a utilizar en medicina desde 1995, cuando se hizo el primer aparato de Pulsor Magnético. En el año 2005 la FDA, de Estados Unidos, aprobó su uso y hoy en día su eficacia está comprobada, ya que compensa las concentraciones de dopamina en la zona donde se aplica y el paciente empieza a mostrar una mejoría.

El médico explicó que se están haciendo investigaciones en todos los centros de neurociencia de Europa y Latinoamérica, revelando un aumento en la cantidad de padecimientos en los que se puede aplicar este tipo de tratamiento. «Ha tenido muy buenos resultados. Hay estudios que indican que en personas que han sufrido hemorragias cerebrales en donde un miembro queda paralizado, se aplica este tratamiento al hemisferio sano y se produce una mejoría del movimiento», detalló.

El Centro de Neurociencia del Hospital Vivian Pellas adquirió este equipo médico como parte de un proyecto más amplio que consiste en una sala completa con varios equipos de este tipo y que se espera completar en un futuro, dijo el doctor García, quien detalló que el Pulsor Magnético que tiene actualmente el Centro es portátil, lo que facilita la movilización a áreas como la Unidad de Cuidados Intensivos, en caso de que un paciente lo requiera.