Pablo Gállego nació en Huesca, España, hace 26 años. Su región ha dado pocos deportistas de élite o que han logrado ser profesionales. Por eso, desde niño sus padres (María Concepción Lardiés y Mariano Gállego) le impusieron la condición de estudiar para poder jugar al futbol, disciplina deportiva en la que pude hacer carrera jugando en Segunda B de su país y las primeras divisiones de Grecia, Nicaragua y Albania.

Antes de llegar a la élite, Gállego tenía listo su plan B. Durante su formación futbolística estudió magisterio de primaria para ser maestro de inglés, realizó prácticas en diferentes colegios durante dos años. “Solo tengo pendiente la tesis desde hace tres años que no he hecho porque estuve en Grecia, Nicaragua (vino en 2018 a jugar con Real Estelí), Albania y otra vez aquí”, dice Gállego, quien aprendió francés y perfeccionó su griego durante su paso por el Larissa.

“Mis padres nunca pensaron que fuera ser futbolista profesional ”, confiesa uno de los referentes del Managua FC en la Liga Primera. “Zaragoza me viene a fichar con 14 años y me voy de mi casa a la residencia del equipo. Mis padres no les gusta ese mundo del futbol y me dijeron: ‘Te vamos a dejar que estés en el Zaragoza, siempre que no descuides tus estudios porque para nosotros lo primero es que estudies, que tengas un futuro”, recuerda Gállego.

Un plan B

El exdelantero del Larissa griego aseguró que sin la guía de sus padres no hubiera tenido la sabiduría para darse cuenta del valor que tenían los estudios. “Muchos compañeros, que iban para estrellas estando con la selección española sub-17, no lo aprovecharon y ahora están trabajando en un supermercado”, señala. “A veces eso te deja la vida, por muy arriba que pienses que puedes estar, siempre tienes que tener un plan B porque el futbol es como la vida, hoy estás arriba mañana abajo”, reflexiona.

Gállego sostuvo que la mejor decisión que pudo tomar fue estudiar magisterio. “Siempre lo tuve claro, magisterio o psicología. Ya en magisterio me dio curiosidad de estudiar historia. ¿Por qué magisterio? No lo sé, siempre desde pequeño me ha gustado interactuar con los niños, ayudar a las personas, soy una persona con bastante empatía, a veces demasiada, y eso me juega en contra porque uno de bueno es tonto, eso un punto débil y fuerte en mi personalidad”.

Habilidades desconocidas

Pablo Gállego tiene habilidad o facilidad para aprender idiomas. Habla español —su lengua de origen—, inglés —que lo estudió—, francés —desde secundaria— y griego —que lo aprendió un poco en bachillerato y reforzó jugando ahí—. “Estuve en Albania y no aprendí nada, solo dos o tres palabras porque no tiene raíz del indonesio, nada que ver con la raíz latina”.

“Hice toda la secundaria, de primero a cuarto año, ocho asignaturas en español y dos solo en francés. Tenía el nivel de francés muy alto, pero conforme incrementé mi nivel de inglés, hay cosas del francés que se me han ido. Aprendí griego, para mí el francés antes era como hablar el castellano y ahora me cuesta, mi mente piensa en inglés, ya no piensa en el orden sintáctico del francés”, cuenta Gállego.

El jugador español dice que le gustaría reforzar el griego y francés, y si puede el chino, que lo estudió tres años. “Tenía una conversación de fluidez con el francés, ahora es con el inglés. El griego, en primero de bachiller, estudié griego antiguo y latín, y aprendí el abecedario. Cuando fui a Grecia, a uno de los equipos más importantes, eso hacía que fueran muy global con jugadores de 15 países: hondureños, uruguayos, españoles, venezolanos y muchos tenían recorrido en el futbol griego y me enseñaron el idioma. No puedo tener una conversación fluida como el español, pero si voy a Grecia no me falta nada porque sé hablar, pedir en restaurante, hacer pregunta si necesito algo, decir cómo me llamo y dar una dirección”.

El deseo de Gállego es tener la oportunidad de dar clases a niños de primaria o reforzamiento a los de secundaria. “La persona que me dijo me iba ayudar, lastimosamente se enfermó y estoy a la espera. Mi vida aquí es entrenar, descansar, hacer cosas que no tienen mucha importancia y sí estaría abierto a colaborar en cualquier proyecto o escuela”.

Detalles

El delantero español es una de las piezas importantes del Managua FC, que este miércoles enfrenta al Diriangén en la final de la Copa Nicaragua. El duelo está programado a las 8:00 p.m., en el Estadio Cacique de Diriamba donde se espera un gran ambiente.