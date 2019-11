Sergio González, entrenador de René Alvarado: «No veo a Andrew Cancio como el gran pegador del que hablan»

Sergio González normalmente llega primero que René Alvarado al gimnasio Roberto Huembes. Siempre su vida ha estado ligada al boxeo, sin muchas luces y más sombras. Estuvo en la esquina de Félix Alvarado cuando perdió sus dos oportunidades titulares: en 2013 en Japón contra Kazuto Ioka y luego en 2014 en Argentina frente a Juan Carlos Reveco. No obstante, González buscará hacer historia este sábado cuando acompañé a René en la esquina ante Cancio.

¿Cómo evaluaría la preparación de René Alvarado?

René siempre es un profesional y sabe que su trabajo es entrenar. Si no viene un día para él era como si lo perdiera. Puedo asegurar que en ese aspecto no tendrá ninguna falla.

En 2015 cuando se midió por vez primera a Cancio pelearon en 126 ¿Porque cree que le irá mejor esta vez?

La primera vez estaba arreglada en 129 libras pero estando allá se la cambiaron a 126 libras tres días antes. Entonces ya le costaba recuperarse, el peso lo marcó pero recuperarse fue el problema. Ahora es un 130 natural y subirá en 140 o142 el día de la pelea. Veremos a un peleador en su mejor forma.

Le puede interesar: Félix Alvarado no unificara título contra Ken Shiro por problemas de salud: «Me siento sin fuerzas, así no podría vencerlo»

Cancio en declaraciones publicadas en ESPN dijo que antes que solo lanzaba combinaciones de dos golpes noqueó en ocho asaltos y ahora que tira entre cuatro a seis golpes lo hará más temprano ¿Qué opina?

Si uno no se anima ¿quién nos va a animar? Cancio sabe que no será fácil, la primera vez era otra historia y no lo noqueó contundentemente, que siga hablando.

Cancio también se ha referido que este combate será como una preparación de cara a unificar si gana Leo Santa Cruz ¿Cree que está pecando de excesiva confianza?

Como todo boxeador cuando le gana a un campeón se crece, pero Machado, sin restarle méritos, estaba sin recuperación ya no marcaba la categoría y eso le desfavoreció hasta pasarle factura, era muy grande para la categoría. Cancio no fue ni encima ni remató.

Creo que el resultado de esta pelea pasará por la capacidad de asimilación ante Cancio…

Iremos con cuidado, él hace caso, nosotros estamos seguros que nos coronaremos. Cancio es pegador pero pienso que no pega más que Robinson Castellanos y eso que René terminó noqueándolo, no lo veo como un gran pegador. René pelea con la cabeza.

Leer además: Andrew Cancio, rival de René «el Gemelo» Alvarado, el campeón del mundo que no abandona su trabajo en una estación de gas

¿Cómo se imagina el combate?

Lo veremos después del primer asalto, según como Cancio trabaje, asalto por asalto iremos viendo y modificando para acumular puntos, el nocaut sale solo.

¿De qué se debe cuidar Alvarado?

Él baja un poco las manos y Cancio tira el volado y los ganchos abajo muy bien. Hemos trabajo conforme a Cancio. No va a cambiar de la noche a la mañana y lo veo muy estático, René está más flexible. Después de seis derrotas en estados Unidos años atrás supimos levantarnos .

Dice René que a Cancio no le dan en los bajos…

René tiene unos ganchos iguales a los Félix, pero vamos a trabajar con combinaciones de golpes, si es adentro o afuera pero vamos a tirar golpes todo el tiempo. Si se pudiera yo me meto a ayudarlo a terminar de noquear, pero que traemos el título lo traemos.