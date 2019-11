El nica Leonardo Crawford podría poner un pie en las Grandes Ligas en diciembre

Los Dodgers de Los Ángeles no encontraron un espacio para agregar a su roster de 40 protegidos al prospecto costeño Leonardo Crawford, quien de esta forma se convierte en un jugador elegible para ser tomado por otro equipo en el draft de la regla 5 el próximo mes, con la posibilidad de saltar directo a las Grandes Ligas como lo hizo Everth Cabrera en 2009.

Los Dodgers tienen un equipo con muchos jugadores destacados y además están cargados de prospectos de alto nivel, entonces solo tenían tres espacios disponibles para agregar y, naturalmente, escogieron a sus mejores prospectos, dejando a disposición del resto de organizaciones a varios jugadores llamativos, entre ellos el zurdo nicaragüense que tuvo una destacada actuación este año en las Ligas Menores.

Dos nicas seleccionados

Dos nicaragüenses han sido seleccionados en este draft en los últimos 10 años. Everth Cabrera por los Padres de San Diego en diciembre del 2008 y Kevin Gadea por los Rays de Tampa Bay en 2016. Cabrera logró hacer una carrera de seis años en el Big Show, mientras que Gadea se lesionó en el Spring Training cuando presionaba por hacer el grado en el equipo grande y todavía no lanza una pelota en un juego oficial desde entonces.

Crawford, de 22 años de edad, tiene cualidades que podrían llamar la atención de equipos urgidos de picheo. Es un tirador zurdo con gran comando de sus picheos. Tiene la compostura de un veterano en la colina, es un lanzador habilidoso y con presencia en la colina, y el cambio de velocidad es su mejor arma.

¿Qué es la regla 5?

Cuando un equipo toma a un jugador en el draft de la regla 5, debe mantenerlo toda la temporada en las Grandes Ligas, entonces cada organización debe pensarla bien al seleccionar a un prospecto. También puede ocurrir que si en el Spring Training el nuevo equipo considera que el jugador seleccionado está distante del nivel de las Mayores o no es lo que esperaban, entonces lo pueden regresar a su organización original, aunque sin recuperar los 100 mil dólares que pagaron por el derecho de tomarlo en el draft.

Seguramente Crawford no está listo en este momento para saltar a las Grandes Ligas, si no probablemente ya lo hubiera hecho con los Dodgers, pero los equipos interesados valoran el potencial, el grado de madurez mental y también la necesidad que tengan, y ojalá el nica logre encajar en el perfil de alguna organización para que se convierta en el nuevo bigleaguer pinolero.

Si nadie toma a Crawford, seguirá su proceso normal con los Dodgers en las Ligas Menores.

El draft de la regla 5 también tiene una fase de Ligas Menores y aunque no hay un detalle oficial, seguramente Crawford está entre los protegidos en ese nivel porque se trata de un prospecto que ha ganado mucho terreno en los Dodgers. Si no lo está, den por un hecho que cualquier organización estará interesada en él, con la diferencia que no estará obligados a llevarlo a las Grandes Ligas.

Esta regla se creó con el objetivo que los prospectos no se estanquen en las Ligas Menores. Los Dodgers son un buen ejemplo, porque tienen un gran equipo y muchos prospectos importantes, entonces hay otros jugadores, como Crawford, que están bloqueados y el draft sirve para agilizar su crecimiento. Así los mismos Dodgers perdieron a Roberto Clemente, quien fue tomado por los Piratas de Pittsburgh y ya todos conocemos su grandiosa historia dentro y fuera del terreno.

Gran año

Leonardo Crawford fue nombrado por tercera vez en los últimos cuatro años el lanzador zurdo más destacado en las Ligas Menores de los Dodgers.

Este año tuvo balance de 7-4 y efectividad de 3.11 en 121.2 entradas, con 27 bases por bolas y 134 ponches. Mostró un gran control y registró la mejor frecuencia ponchadora de su carrera.

Lanzó en Clase A fuerte y Doble A, quedando a las puertas de las Grandes Ligas. La regla 5 podría acelerar su aterrizaje a la MLB.