Cómo el gobierno de Irán logró «desconectar» a casi todo el país de internet durante días y en medio de las protestas

Un país de 80 millones de personas, y prácticamente ninguna manera de conectarse a internet.

No es la primera vez que el gobierno en Irán bloquea el acceso a internet, pero el sábado en la noche canceló el servicio a casi todos sus ciudadanos en el mayor apagón de la web que ha habido en el país.

El «apagón» aún continuaba este miércoles, lo que ha generado preocupación internacional.

Según los especialistas, la razón es clara: prevenir el acceso e intercambio de información sobre las protestas que estallaron el viernes en el país por un drástico aumento en los precios del combustible.

«Los informes indican que decenas de personas han muerto en las continuas protestas en Irán, algunas a causa de disparos de bala», indicó el martes Naciones Unidas.

La organización Amnistía Internacional (AI), por su parte, señaló que ha recibido informes confiables de que al menos 106 manifestantes en 21 ciudades murieron. Las autoridades lo niegan.

«Cualquier cifra de víctimas no confirmada por el Gobierno es especulativa y no fiable», respondió en Twitter el portavoz de la misión de Irán ante la ONU, Alireza Miryusefí al informe de AI.

Las protestas estallaron después de que el gobierno anunciara que el precio de la gasolina se incrementaría en un 50%.

El presidente Hassan Rouhani dijo que se había tomado la decisión «en el interés público» y que el dinero generado sería distribuido entre los más necesitados del país.

La medida, sin embargo, fue recibida con enojo en un país cuya economía ya está bajo presión por las sanciones que Estados Unidos restableció el año pasado.

Según algunos informes, las protestas se extendieron rápidamente en todo el país con amplios daños en instalaciones públicas y privadas.

«Estamos profundamente preocupados por los informes de violaciones de normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, incluidos disparos de bala contra manifestantes, en Irán», señaló Rupert Colville, portavoz de la ONU.

La situación en el país, sin embargo, no es clara debido al bloqueo de internet y telefonía móvil que impusieron las autoridades el sábado.

El gobierno de Irán denunció a los manifestantes como «alborotadores» y el ministro de Telecomunicaciones Mohammad Javad Azari Jahromi confirmó el lunes que el gobierno había ordenado el bloqueo el sábado.

El funcionario dijo en el canal oficial de televisión que el servicio sería restaurado «pronto». Pero hasta el miércoles la comunicación seguía bloqueada.

Según NetBlocks, una organización que monitorea el acceso a internet en el mundo, 65 horas después de que el gobierno en Irán implementara un apagón casi total en el país, la conectividad en Irán funcionaba a solo un 4% de sus niveles normales.

Update: 65 hours after #Iran implemented a near-total internet shutdown, some of the last remaining networks are now being cut and connectivity to the outside world has fallen further to 4% of normal levels 📉 #Internet4Iran #IranProtests

📰https://t.co/1Al0DT8an1 pic.twitter.com/uLWx3i0uBO

— NetBlocks.org (@netblocks) November 19, 2019