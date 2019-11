“No me jalaron la chaqueta”, dice Edén Pastora después de sus declaraciones sobre la sucesión y posible muerte de Daniel Ortega

Ni le “jalaron la chaqueta” ni se retracta de lo que dijo, asegura Edén Pastora, conocido como Comandante Cero, después de la controversia que provocaron sus declaraciones a un programa oficialista donde pidió que el Congreso del Frente Sandinista designe “cuál va a ser el próximo candidato, nuestro próximo dirigente” una vez que Daniel Ortega fallezca o quede imposibilitado por alguna enfermedad.

Daniel Ortega cumplió 74 años el 11 de noviembre pasado y sobrevivió al menos a dos infartos en la década de los 90. El primero fue un infarto silencioso detectado en Cuba en 1994, durante un chequeo de rutina. Su situación cardíaca lo obliga a vivir medicado y con supervisión médica permanente.

Pastora hizo notar el vacío que podría producirse en el partido sandinista “cuando a nuestro comandante Dios le mande cualquier fatalidad, un derrame cerebral, una enfermedad grave, una vejez dentro de 10, 12 años, una muerte segura”.

Sin embargo, la sucesión y, peor aún, la muerte de Daniel Ortega, son temas tabúes dentro del Frente Sandinista.

La ex guerrillera Dora María Téllez, compañera de lucha de Edén Pastora en el asalto al Palacio Nacional en agosto de 1978, cree que las declaraciones de Pastora son el resultado de un plan y no “son un libretazo”.

“Edén no es tonto como para decir semejante cosa sin tener respaldo”, señala Téllez. Y el respaldo considera podría estar en el mismo Daniel Ortega. “Edén no se lanza semejante afirmación sobre la inminencia de la muerte de Ortega y sobre la imperiosa necesidad de un nuevo candidato y además de un sucesor a cargo del partido, sin tener luz verde de alguien, que posiblemente sea el propio Ortega que está tratando de dar un mensaje o sacar a Rosario (Murillo) de la sucesión, o de preparar condiciones para un sucesor”.

Para Téllez, Pastora “pone de relieve que el Frente Sandinista ha colapsado. Esa estructura de partido ya no existe, que tiene temor que Ortega muera por alguna razón que no sabemos, y que frente a esa muerte inminente de Ortega no hay sucesor. Pastora se coloca del lado de la corriente antimurrillista. Ella (Rosario Murillo) no concita la unanimidad que puede concitar el propio Daniel dentro del Frente”.

El analista y político liberal, Eliseo Núñez, dice que la atropellada aparición de Juan Carlos Ortega, hijo de la pareja dictatorial, a la cabeza de un nuevo movimiento político, es un contragolpe de Rosario Murillo en batalla por la sucesión de Daniel Ortega. “La llegada de Juan Carlos Ortega al Cosep, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí la sucesión es familiar, el sucesor es Juan Carlos. Porque esa carta que lee es una carta a todas luces escrita por su mamá. El sucesor de Daniel Ortega sino es ella es Juan Carlos Ortega. Lo está presentado como sucesor”, señala.

Edén Pastora se ríe de sus propias declaraciones. “Lo que dije no tiene nada del otro mundo. Lo dice todo mundo y no pasa nada. Lo dice Edén Pastora y se arma el alboroto. A ella (Rosario Murillo) no la mencioné como no mencioné a nadie. Además ella ya no podría ser (sucesora) después de la leyes que pusieron (sanciones). Ella no puede firmar ningún papel”.

Preguntado sobre si hubo reclamos a él de parte de las autoridades sandinistas, dice: “Ni me jalaron la chaqueta ni tienen por qué jalármela”.

El malestar que causaron sus declaraciones en las filas sandinistas, Pastora las atribuye a “idiotas y tontos”. Dice que estos temas no tienen por qué ser tabúes. “Si se murió Jesucristo cómo no se va a morir Daniel Ortega. Además no solo puede ser por muerte. Puede tener un accidente, un derrame, una enfermedad grave”, reitera.