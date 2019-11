Fue hace tres meses que el prospecto del baloncesto pinolero Norchad Bascom Omier Rojas, de 17 años de edad y de 1.98 metros de estatura, viajó a Estados Unidos para iniciar sus estudios en la Miami Preparatory School y además pulir su juego en baloncesto, pues su sueño es llegar a la NBA. LA PRENSA habló con el talentoso jugador originario de Bluefields y esto fue lo que dijo.

¿Qué ha pasado desde que te fuiste a estudiar y jugar en Miami, cómo ha sido el proceso de cambio?

Todo es diferente. Aquí le meten horas extras a todo, a los estudios, entrenamientos y gracias a Dios me he adaptado en los tres meses que llevo aquí. Me siento bien con lo que he logrado, pero no estoy satisfecho, hay que seguir dándole. Entreno cuatro horas todos los días y gracias a Dios todo ha salido bien.

¿Cómo es el nivel de competencia?

El nivel de competencia es alto. Aquí todos saben jugar, todos son buenos, no estoy diciendo que en Nicaragua no, pero aquí todo es organizado. Gracias a Dios he mantenido mis números por la enseñanza de los entrenadores que recibí en casa (Nicaragua) y que ha fortalecido con el entrenador Pilín Álvarez y el couch Thomas Roque, a quienes agradezco mucho. Ellos me dicen que siga enfocado en lo que yo sé hacer bien: conseguir rebotes, anotar puntos y hacer tapones. Gracias a Dios he mejorado mucho mis tiros y si sigo mejorando puedo llegar muy lejos con la ayuda de Dios.

¿Cómo es la liga de preparatorias en las que compites actualmente?

Jugamos contra Preparatorias y Junior College, gracias a Dios nos ha ido bien. Jugamos con los mejores High School del Estado de Florida.

¿Es lo que esperabas con esta oportunidad en la Miami Prepatory School?

Venía enfocado en aprender baloncesto y ser mejor persona y gracias a Dios todo ha salido mejor de lo que esperaba. Los entrenadores han sido muy exigentes pero eso es necesario para llegar donde yo quiero, ser bien dedicado, la exigencia es parte de eso, es dar el ciento por ciento todos los días, y no solo un día, es darlo todo todos los días.

¿Es verdad que en tus sesiones de prácticas lanzas más de mil tiros?

(Ríe…) la verdad yo no me pongo a contar los tiros pero cuanto nosotros terminamos de tirar nos duelen las manos, imagínese cuánto tiramos todos los días, aproximadamente casi todos los días tiramos entre 900 o más de mil tiros. Aquí en los Estados Unidos tiene que ver mucho la dedicación, no hay días de descanso. ¿Cuándo en mi vida iba a pensar que iba a entrenar cuatro o seis horas al día? Aquí le meto seis horas al día y hasta tiempo extra. Aquí la vida es diferente, si uno quiere prosperar la mentalidad es clave. El entrenador nos dice que aquí nosotros estamos soñando algo pero afuera hay otro miles que quieren lo mismo y que por eso es importante la mentalidad y la dedicación para lograr lo que uno quiere.

¿Te fuiste con el sueño de ser el primer nicaragüense en jugar en la NBA, ahora que estas allá crees es posible cumplir ese sueño o lo ves lejano?

Di un gran paso al venirme de Nicaragua, siento estoy demasiado cerca ahora, lo único que falta es poner más dedicación y esfuerzo, meterle todo, porque aquí todo se puede con la ayuda de Dios.

¿Cuando empezó la liga de preparatorias supimos te ofrecieron una beca de estudios, han habido más propuestas?

Casi contra todas las preparatorias que me he enfrentado me han ofrecido becas de estudio, pero no puedo dar ese tipo de información, el entrenador Pilín (cubano) me dice todo será una sorpresa, solo me dice «una (universidad) más te quiere». Él me dice que mientras más me ofrezcan becas de estudio hay más diversidad para poder escoger, me dice que eso se lo deje a él, que me enfoque en trabajar duro y que lo mejor está por venir.

¿Luego de tres meses, qué más extrañas de Nicaragua?

De mi Nicaragua extraño todo (ríe…) no es fácil estar lejos de la casa, pero como siempre digo que para obtener lo que yo quiero tengo que hacer sacrificios. Extraño a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia, pues siempre fui cercano a mis tios, primos. Con ellos sigo en contacto, hablo con ellos, extraño mi barrio, extraño saludar a la gente de mi barrio y extraño la comida, pero estoy bien.

¿Hay algún compañero de equipo con el que te llevas mejor?

Me llevo bien con todos mis compañeros, estamos como en familia. Aquí hay diversidad de culturas. En el equipo hay dos chilenos, un dominicano, cinco puertorriqueños y un muchacho de Europa, otro de Filadelfia, otro de las Bahamas, otro de Colombia y yo de Centromérica. Me llevo bien con todos, pero hay uno con el que camino más y molestamos es el dominicano Alomar Sánchez (ríe…).

¿Y en cuánto a los estudios que tal vas?

Bueno, no tengo porque preocuparme. Mi papá desde pequeño me inculcó que si no estudiaba bien no me iba a dar permiso de jugar hasta que tuviera buenas notas, entonces siempre me esforcé por salir bien en clases. Y aquí continúo con eso, con estudiar bien. En el primer semestre saqué A en todas las clases.

¿Vas a venir a Nicaragua para Navidad o Fin de Año?

Lamentablemente no podré ir a Nicaragua en diciembre, la verdad no se cuándo, pero cuando vaya le avisaré.