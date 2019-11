JC Ramírez está cerca de firmar con un nuevo equipo en las Grandes Ligas

El bigleaguer nicaragüense JC Ramírez podría ser compañero de staff de Yu Darvish, Jon Lester, José Quintana y Kyle Hendricks la próxima temporada de las Grandes Ligas, si se concreta una firma con los Cachorros de Chicago.

No obstante, el potencial arreglo con un nuevo equipo de las Grandes Ligas no será en estos momentos, porque el espigado tirador nicaragüense está concentrado en una firma más importante, la que espera sea para toda la vida: el sábado contraerá matrimonio en México, en donde además se encontraba jugando en estos momentos.

JC se despidió de los Tomateros de Culiacán este miércoles con una sensacional labor de 6.2 entradas de cuatro hits, una carrera, dos bases y siete ponches, para vencer 2-1 a los Yaquis de Ciudad Obregón. Dejó su balance de cuatro victorias sin derrota, en seis aperturas, con 3.48 en efectividad en 41.1 entradas, en las que permitió 43 hits, de ellos dos jonrones, con solamente ocho bases por bolas y 29 ponches.

Fue precisamente después de este partido que JC declaró al periodista Fausto Castaños, de la transmisión oficial de los Tomateros, que está cerca de un arreglo con los Cachorros, que solamente falta ajustar detalles y que le vienen dando seguimiento desde hace rato.

JC dijo a LA PRENSA: “No voy a firmar aún” y no reveló más detalles.

Los Cachorros se convertirían en el sexto equipo en el historial de JC, quien debutó con los Filis de Filadelfia en 2013, luego tiró con los Diamondbacks de Arizona y Marineros de Seattle n 2015, antes de pasar a los Rojos de Cincinnati en 2016, mismo año en el que fue a dar a los Angelinos de Los Ángeles en la recta final y ahí transformó su carrera.

Los Angelinos creyeron en JC, al punto que lo convirtieron en un abridor y resultó un hallazgo en 2017 con una temporada de 11 victorias y 4.15 en efectividad en 147.1 entradas, para las mejores cifras entre los abridores de este equipo.

No obstante, en agosto del 2017 no pudo seguir tirando por una lesión y fue sometido a un tratamiento de inyección de células madre, el cual no dio resultado y tras dos apariciones en 2018, no tuvo más remedio que someterse a la cirugía Tommy John.

Este año regresó tímidamente, sobre todo porque no lo acompañó su mejor arma, la velocidad, pero ha seguido trabajando duro en busca de recuperar su vieja forma y en México consiguió algo de eso, porque hizo varias aperturas en las que recorrió profundo en los juegos y tuvo varias apariciones con una buena cantidad de bateadores ponchados que es un indicativo que su bola rápida ha mejorado.

JC podría llegar a los Cachorros a pelear el quinto puesto en la rotación de abridores. Chicago tiene cuatro brazos sólidos con Darvish, Lester, Quintana y Hendricks, así que solo hay espacio para uno más y el nica seguramente llegaría al spring training como un aspirante a esa vacante.