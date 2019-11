Funides: «Los hogares se tienen que preparar para malos tiempos, para los meses que vienen»

El informe preliminar del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que Nicaragua está lejos de una recuperación y por el contrario “los hogares se tienen que preparar para malo tiempo que vienen”. Esta fue la lectura que la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) dio al reporte preliminar que la misión técnica del Fondo emitió el pasado miércoles, luego de conseguir el aval del régimen de Ortega para que este se hiciera público más de ocho días después de su visita al país.

“Seguimos absorbiendo los efectos iniciales de la crisis, se sigue desplegando en todos los sectores económicos del país, es una muy mala noticia para los nicaragüenses, pero también nos indica que básicamente los hogares se tienen que preparar para malos tiempos, para los meses que vienen”, afirmó Funides.

Este miércoles una misión del FMI divulgó una declaración final preliminar sobre el estado de la economía y en el que determinó que la recesión hará estrago este año y en el 2020 más de lo previsto. Según las nuevas proyecciones el PIB nicaragüense caerá este año 5.7 por ciento y no 5 por ciento previsto inicialmente; mientras que el próximo año será 1.2 por ciento en lugar de -0.8 por ciento.

“Este desmejoramiento en la proyección de crecimiento para este año y el próximo lo que demuestra, es que la crisis se ha profundizado (…), el Fondo espera un -5.7 por ciento, más negativo de lo que estamos estimando nosotros, un -5.4 por ciento. En este caso vamos a caer más, por la falta de confianza por parte de los elementos del sector privado, que están haciendo mella en términos de producciones; estamos hablando de las decisiones del consumidores, inversionistas, de los turistas internacionales, de los inversionistas extranjeros y adicionalmente la contracción del crédito, obviamente todo este shock está distribuido en toda la economía y el resultado final es una contracción bastante fuerte”, dijo Funides.

Lea además: FMI agrava proyección de contracción económica de Nicaragua por la caída de la confianza y las sanciones internacionales

En su reporte preliminar elaborado en el marco de la Consulta del Artículo IV de 2019, la misión dijo que para el 2020 el principal reto es restaurar la confianza y los flujos de financiamiento externo para evitar una mayor contracción del crédito y el empleo, lo que para el analistas político Eliseo Núñez, está lejos de lograrse.

“Creo que el Fondo tratando de ser diplomático habla de crear condiciones de confianza, la condiciones de confianza jamás se van a crear sino hay un ajustes de tipo político, que es un ajuste de fondo; aquí el problema es que no se ha dado de parte del equipo técnico del gobierno el campanazo y decir que realmente se necesita un acuerdo político para que la economía pueda seguir adelante”, sostuvo Núñez.

Choques latentes

Para Funides la misión técnica estaría advirtiendo que no es descartable que surjan nuevos eventos que no abonen a construir la confianza que se ha deteriorado en el país.

“No es descartable que surjan nuevos eventos que implique un retroceso en el avance que se ha logrado en términos de estabilización del sistema financiero, el punto acá es cuan sostenible es la recuperación, podría darse retroceso. De nuevo por ahí mismo una caída de 1.2 por ciento (en el 2020) nos indica que Nicaragua está viviendo un periodo de estancamiento económico, un estancamiento prologando profundo y sin avizorar una recuperación económica; el mismo Fondo avizora que las tasas de crecimiento serían mucho más bajas que antes de la crisis”, detalla Funides.

Para el 2021 el Fondo Monetario espera que la economía crezca cero por ciento, lejos de los crecimientos que el régimen ha calculado para los próximos años.

Lea también:Equipo técnico del FMI verifica en Nicaragua el estado de la economía, coteja con el sector privado los números del orteguismo

FMI “desmintió al gobierno”

Para el economista Rogér Arteaga el informe del FMI vino a decir que la economía no está nada bien, contrario al mensaje que ha sacado el régimen de Ortega y sus personeros.

“El FMI desmintió al gobierno, que dijo que el PIB iba a decrecer el 3 por ciento, porque al FMI no le pudieron ocultar las cifras que le ocultan a todo el país, (…) el Fondo está confirmando la gran sospecha de que la situación económica no está tan bien como dice el gobierno que está y por eso es que ellos pronostican que el PIB va a decrecer el 5.7 por ciento, que no está lejos de lo que Funides ya lo había pronosticado (…) o sea que están confirmando lo que todos sospechábamos de que la situación económica no están muy bien y por lo tanto no publican las estadísticas”, dijo Arteaga.

Por su parte Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin), señala que si el informe del Fondo dice que la economía caerá más es porque lograron ver que la economía no va nada bien, porque “ellos recogieron la información suficiente de viva voz de la situación de lo que está pasando, después de su visita están más claro de la situación, además no solo recopilaron información del gobierno, sino de todos los sectores económicos del país”.

Puede interesarle:Funides cree que el régimen de Ortega está haciendo muy poco para proteger el empleo y contener el aumento de la pobreza

Funides considera que con este nuevo análisis económico, Nicaragua estaría acumulando un caída de 9.5 por ciento, con dos años de caída (3.8 por ciento en el 2018 y 5.7 por ciento en el 2019), sin incorporar la proyección del 2020, que de cumplir rebasaría una contracción del 10 por ciento del PIB.

“El resultado final es una contracción bastante fuerte, 9.5 por ciento en dos años, realmente una crisis de esta naturaleza no la había visto desde finales de los 80, inicio de los 90, y no ha hecho retroceder 5 a 6 años, entonces no son buenas noticias, nos indica que las medidas tomadas por el gobierno son insuficientes en término de lograr una recuperación económica, ya el Fondo mismo está haciendo una proyección para el 2020 de -1.2 por ciento, coincide con la nuestra de -1.1, y también recalca el hecho que estaría cayendo por 3 años seguimos y pasaríamos la barrera de caída acumulada del 10 por ciento”, añadió.