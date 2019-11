Turbas orteguistas intentan irrumpir en la iglesia San Juan Bautista de Masaya

Las turbas orteguistas arremetieron este jueves contra el templo de San Juan Bautista, en Masaya, donde recién iniciaba una eucaristía, celebrada por el sacerdote Harving Padilla, como parte de la jornada del Santísimo, pero dedicada a las madres de presos políticos en huelga de hambre en la parroquia San Miguel Arcángel de la misma ciudad.

Lea Además: Estados Unidos a la Policía Orteguista: «No son los protectores del pueblo nicaragüense. Son sus represores»

Más de treinta simpatizantes golpearon con violencia la puerta principal del templo, mientras del otro lado, los feligreses se recostaron contra las puertas para evitar que estos entrarán.

La agresión empezó cuando un hombre con camiseta negra golpeó a un feligrés que estaba a las afueras del templo. A él se unieron otros turberos, y repartieron patadas y golpes contra el señor Amílcar Montenegro, quien ronda unos cincuenta años. Los feligreses intentaron ayudarle pero fue difícil. Testigos relatan que fue entregado a fuerzas policiales que aparecieron en una patrulla.

Lea También: «Doctor, tuvo mucha suerte. Hay desaparecidos que nunca van a aparecer». Lo que le dijeron los secuestradores al médico José Luis Borgen

En el forcejeo otro de los turberos guiñó la camisa de la periodista de Confidencial, Ivette Munguía, pero fue rescatada por los mismos católicos. La avalancha de la turba nunca se detuvo, apenas fue contenida después de varios minutos muy tensos, en los que los católicos forcejearon para evitar que entraran.

Poco a poco, los católicos fueron venciendo las fuerzas de las turbas y colocaron bancas detrás de las puertas para evitar que estos tuvieran la oportunidad de empujar y entrar. Los feligreses, notablemente afectados, algunas personas llorando y otras orando se incorporaron a la eucaristía, que nunca fue detenida por el padre Padilla.

Jeffry Alexánder, quien aseguró ser parte del coro de la iglesia, denunció la detención arbitraria de su amigo a quien no identificó. «Quería ayudarlo pero no podía yo solito. Un muchacho vestido de negro lo comenzó a golpear. Es un amigo mío», señaló.

Las puertas fueron cerradas y adentro están los feligreses, junto a un grupo de periodistas. Hasta el momento solo se sabe que las turbas siguen en un parque, ubicado al costado oeste del templo católico.

La agresión de las turbas del régimen orteguista se dio en presencia de agentes antidisturbios de la Policía Orteguista (PO), quienes no se inmutaron ante tal agresión.

El sacerdote Harving Padilla explicó que tenía programada realizar una procesión rogativa de Cristo Rey hacia la iglesia San Miguel pidiendo por el padre Edwin Román y los ciudadanos que se encuentran en ese templo.

«Como todo se filtra, estas personas sin conciencia son corazón vinieron a hacer semejante escándalo y ustedes lo pueden ver como nos tiene a nosotros los nicaragüenses, divididos. Estos si son grupos minúsculos, porque estábamos más gente dentro de la iglesia que nos pudiéramos haber defendido, pero como no somos personas violentas, no lo hicimos. Continuamos orando, la actividad se dio aunque no salimos en procesión», aseguró el sacerdote Padilla, quien recordó que el templo ha sido profanado en dos ocasiones.

Feligreses salen del templo

Una media hora después el sacerdote salió del templo católico junto con los feligreses. A las afueras, lo esperaban varias decenas de feligreses que llegaron para respaldarlos. «Yo dije que no quiero mediación porque yo estoy en la iglesia que es libre y así como ustedes entraron a su iglesia, así tenían que salir, libres, porque aquí no hay régimen que nos pueda encarcelar». «Quiero decirle que a Masaya le tienen miedo», aseguró el padre.

«Padre, amigo, el pueblo está contigo»;»No tenemos miedo»; «Viva Nicaragua Libre» fueron algunas de las consignas que corearon los pobladores, quienes, en su mayoría, llevaban pañuelos de color blanco. Un poblador aseguró que «esta gente vino a apoyar, la gente ya está cansada, Masaya no tiene miedo».