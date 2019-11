Marvin Solano, el nicaragüense que se abre paso en la vida a punta de golpes

En el rostro del pinolero Marvin Alexander Solano se puede apreciar aún las huellas de su más reciente batalla en el ring. Eso es algo normal para Solano, quien desde el 2004 se abre paso en la vida a punta de golpes. Marvin ha vivido muchos momentos de depresión y frustación, pero su sueño es ser campeón mundial, tener un negocio propio y su máxima inspiración son sus dos pequeños hijos Josué (6) y Diego (10) al igual que su esposa Nancy Cano.

Solano recuerda que desde muy niño fue inquieto y le gustaba pelear en la calle e incluso en el colegio. El peleador que lo inspiró fue Oscar De La Hoya mundialmente conocido como el «Chico de Oro o Golden Boy». Fue entonces que su papá, Marvin, le propuso algo que asumiría en su vida.

«Mi papa no boxea pero un día me dijo que me metiera al boxeo. De La Hoya fue mi inspiración, me motivaba verlo pelear, me impactaba como peleaba y cómo hacía ese paso péndulo en el ring», cuenta Solano, de 29 años de edad. La base de su boxeo proviene de los respetados entrenadores Guillermo «Polvorita» Martínez y su hijo Bayardo Martínez.»Ellos me hicieron a mí», confesó Solano.

Momentos de desánimo

El talento y esfuerzo de Solano lo llevó a integrar durante tres años la Selección Nacional de Boxeo. Fue una etapa de altas y bajas. «Cuando vine de competir en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011 estaba desanimado pues había perdido, entonces me retiré por un tiempo y me fui a trabajar en la construcción con mi papá. Luego regresé nuevamente porque me hacía falta el boxeo y siempre persevero con la ayuda de Dios quien es que me da las fuerzas», contó Solano.

Pero no solo en el 2011 Solano se ha visto atrapado en el desánimo. Asegura el boxeo es una montañarusa de emociones, con las que es duro lidiar. «Han habido bastante momentos de desánimo en mi vida porque no he tenido el apoyo que he querido tener ni los resultados, pero encontré a mi pareja actual un apoyo incondicional y además tengo dos hijos, ellos me motivan», explicó el púgil capitalino.

Su inspiración

El sábado 16 de noviembre del presente año, Solano conquistó el Título Continental de Las Américas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer al estadounidense Dewayne Beamon por decisión unánime en las 115 libras en suelo estadouniense. Y tras ganar, Marvin solo de una cosa se acordó. «En lo primero que pensé cuando me dieron el cinturón fue en mis hijos y en mi familia. Es por ellos que sigo luchando. El boxeo es uno de los deportes más duros que existen, en el que uno arriesga su vida», afirma Marvin.

Ese fue el segundo cetro que ha conquistado Solano en su carrera. El primero fue un Título Latino 115 libras del CMB en Managua ante el pinolero Jordan Escobar.

Con el cetro conquistado hace unos días, Marvin cree que lo acerca un poco más a su pelea mundial soñada. «El lunes que regresé al país le dije a mi esposa que con este título siento que podría llegar largo. Quiero ser un súper campeón. Mis niños siempre me animan, me dicen que traiga un título. A veces ellos se ponen a realizar ejercicios conmigo por ejemplo cuando llueve y no pudo ir al gimnasio», comparte el boxeador.

Nadie más que Marvin sabe los sabores y sin sabores del boxeo, sin embargo no piensa en cortarle las alas a sus niños si quieren seguir sus pasos.»Mi hijo de 10 años quiere entrar al boxeo y si a él o a los dos les gusta los apoyaría, que se prueben los primeros meses y de ahí veríamos», dice Marvin.

Como todo padre, Solano quiere que sus hijos lleguen largo en la vida. «Me gustaría que mis hijos estudien, se preparen, vengo de un hogar humilde pero terminé mi secundaria».

La familia de Marvin está compuesta por sus padres Yolanda Solano y Marvin Solano. Tiene seis hermanas. «Mis padres siempre me han apoyado como deportista e hijo. El sacrificio que más admiro de ellos es que nunca nos dejaron de apoyar en la adversidad, siempre nos dieron de comer. Y eso quiero ser también para mis hijos, un ejemplo en el deporte y en la vida cotidiana».

Uno de los momentos duros para Marvin es la etapa de bajar de peso. A veces no quiere ni hablar con sus hijos. «Cuando uno está bajando de peso uno no quiere escuchar nada, no quiere escuchar bulla, hay mal carácter, a veces trato de sacar un tiempo para mis hijos, pero a veces debo decirles que no puedo, que debo entrenar».

Además de ser campeón mundial, Solano desea retomar sus estudios. Se visualiza en el boxeo unos cuatro años más. «Espero en ese lapso de tiempo tener ese chance mundial. Aún me siento con fuerzas, entusiasmo y bien de salud».

«Lo que quiero es mantenerme activo ya sea a nivel nacional o internacional. Con mi entrenador Leyvi Martínez debo seguir mejorando pues a la hora de pelear mucho bajo las manos. Tengo que trabajar en la contundencia de mis golpes».

Solano sueña con tener su negocio propio de comida. Cuenta que en el 2017 gracias a una pelea en Rusia pudo comprar su casita. Desea también ser un mejor hijo pues a veces es «un poco malcriado, deseo darles tranquilidad a mis padres», a quienes ayuda con un poco de dinero tras cada pelea.

Solano, quien empezó en el boxeo rentado en noviembre del 2012, no cree pelear en lo que resta del año, pero en el 2020 espera tener más y mejores oportunidades que lo acerquen a su sueño mundial. Solano registra 23 victorias, cuatro derrotas y ocho nocaut.