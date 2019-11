La nueva sospecha de amaño en la Selección de Futbol preocupa a la Fenifut por la forma en que se manejó el tema y para evitar mayores especulaciones sobre otros casos pidió información a la Concacaf sobre la investigación de un partido del Diriangén en Liga Concacaf 2017, que estuvo apunto de suspenderse por sospecha de estar arreglado.

Puede interesarte: Robos, discusiones y señalamientos de amaños entre jugadores: Las intimidades de la Azul y Blanco durante Liga de Naciones

José María Bermúdez, secretario de Fenifut, indicó que este es un tema delicado y la federación buscará la forma de erradicarlo del futbol nacional. «Se habla que esto (de amaños) se maneja en la Liga Primera, con la Selección, lo tenemos en todos los ámbitos del futbol. Necesitamos darle un tipo de respuesta o solicitar (a Concacaf) al menos un trabajo más detallado y riguroso».

¿Qué maneja la Fenifut sobre la supuesta sospecha de amaño en Surinam?

Cuando hemos tenido cualquier tipo de información hacemos la denuncia a la instancia respectiva de Concacaf, hay una comisión de integridad donde metes la denuncia. Lo que pasa es que no puedo salir irresponsablemente a tocar ese tema si no tengo pruebas, mientras no la tenga no lo puedo hacer porque sería una irresponsabilidad. El que da declaraciones de este tipo debe tener un soporte para hacerlo, sino simplemente queda otra vez una especulación o como dice mucha gente, una cortina de humo para tapar resultado deportivo o mala administración administrativa, pero soy responsable en ese aspecto. Citaremos a las personas que han realizados esas declaraciones para que expliquen en que se basan para hacerlas.

Pero hay denuncias de amaños: Diriangén lo hizo en Liga Concacaf 2017 y Fenifut lo hizo de Liga Primera y Selección Nacional de Copa Oro 2017…

Cuando hemos tenido denuncia que clubes en Liga de Concacaf, las pasamos a las instancias requeridas en Concacaf, tal vez que puedo aceptar la falla que le hemos dado seguimiento a esa denuncia, pero nosotros esperamos a que la instancia que recurrimos lo trabaje y nos de una respuesta de eso. Los clubes hicieron directamente la denuncia a los oficiales de partido de Concacaf, igual están esperando respuesta como nosotros, la investigación o que Concacaf prenuncien de alguna manera. Lo que es la Fenifut no puede hablar de ese tema si no tiene nada.

¿Cómo es el procedimiento en Concacaf?

Esto se da como en la vía judicial, por darte un ejemplo que no sé si es correcto. Llegás con una denuncia, la recepciono y empiezo a investigar sobre eso para ver si tiene fondo o fundamentos. Si los tiene aplicar algún tipo de ley o restricción. Al momento que nos abordan de esa tema y nos presentan algo, no tomamos ninguna determinación como federación, lo pasamos a la instancia correspondiente, nos regimos por las confederaciones y FIFA. No podemos inventar.

¿No puede investigar la federación por su cuenta?

No tenemos un departamento de investigación. No somos el FBI para investigar, no tenemos gente especializada en eso, no nos podemos ir a chismear con todo el mundo. El que me vaya a decir algo a mí, me tiene que decir algo concreto y con alguna prueba. Mientras tanto no puedo actuar. Si vos me traes algo concreto, lo paso a la comisión disciplinaria y se encarga de investigar o llamar a la persona involucrada y saldrá alguna sanción.

Duarte dijo que después de Copa Oro mandó un informe…

Volvemos a lo mismo. Llegás y me decis que crees que pasó esto y esto y que tenés alguna prueba y no la presentas, solo me comentas, me haces un informe artificial de donde no puedo tomar nada concreto para llegar a una determinación, conclusión o aseverar eso que me decis. Yo lo he visto en los cursos que he participado de integridad, es algo súper serio. La desventaja que tenemos en Nicaragua es que no está tipificado como delito, el que puede cometer un delito soy por hablar algo sin fundamentos y ser acusado por injurias y calumnias. Me dicen a mí, ¿vos tenés conocimiento? Si, he escuchado los mismos cuentos que han escuchado todos, pero sino me das algo que pruebe queda en algo sin fundamentos.

Les ha falta seguimiento, entonces, ¿qué harán al respecto?

Envié un par de correos solicitando información en casos concretos como es la participación del Diriangén en Liga Concacaf. Eso ellos lo hicieron directamente en el momento que jugaron. A nosotros nos llegó copia y vamos a preguntar qué ha pasado porque no nos han dicho nada.

Los dos partidos o uno del Diriangén fueron denunciados.

Los dos. Tengo conocimiento que uno de los partidos estaba en duda que se realizara. Una vez que ellos realizaron la primera denuncia, miran que a los que acusan están jugando el siguiente. Estaban por tomar la decisión de no jugar hasta que hubiera un fallo. Entonces lo que hicieron fue comprometerse a darle un monitoreo más delicado, serio, para revisar el juego. Ellos tienen eso, que la gente especilizada a través de la televisión pueden revisar e investigar, y sacar una conclusión. Pero eso no basta todavía para acusar porque son cosas que pueden pasar en el futbol, se va necesitar algo más contundente para asegurar algo. El tema es delicado e incómodo. No me gusta hablarlo ni sacar cuentas de puro gusto. Esperamos que la instancia que le corresponde sea la que vea.

¿Qué otra caso mandaron a preguntar?

Tengo entendido que en su momento hubo partido de la Selección (Copa Oro 2017) donde el profesor habló directamente con la Concacaf, él nos hizo saber eso a nosotros.

¿Qué preguntaste directamente?

Qué ha pasado con la investigación de nosotros, si sigue en camino, se está trabajando, o si esperan recoger alguna problema o tienen un fallo, porque queremos saber. Que a nosotros nos tachen de irresponsable creo que están equivocados. Creo que al contrario, somos muy responsable al en no salir en hablar un disparate sin tener algo contundente de lo que voy hablar.

¿Piensan hablar con Duarte para que sepa manejar eso?.

Sí, hablaremos con él. Tenemos una reunión mensual del Comité Ejecutivo el 3 de diciembre y posiblemente lo manden a llamar. Si él como seleccionador habla viene siendo una voz como la federación. Necesitamos que él nos aclare y darle seguimiento. Hay muchas cosas y se ve como un fantasma pero sale a flote cada vez que hay un mal resultado. No sabemos como tratar el asunto. Se habla que esto (de amaños) se maneja en la Liga Primera, con la Selección, lo tenemos en todos los ámbitos del futbol. Necesitamos darle un tipo de respuesta o solicitar (a Concacaf) al menos un trabajo más detallado y riguroso.

¿Hablarán con la Liga Primera para tener un trabajo más detallado o directamente con la Concacaf?

Nosotros como federación esperamos que la Liga Primera se aboque a nosotros. Fui parte de la Liga (gerente de 2016 a febrero 2019) y no existe ningún tipo de comisión, existen personas que trabajan en diferentes áreas para llevar la administración del torneo. Pero las comisiones disciplinaria, de apelación y del estatuto del jugador están regidas bajos las comisiones nuestras. Lo que pienso es que si la Liga tiene algo de eso, con quien debe abocarse a lo inmediato es con nosotros y ver como elevamos la denuncia a las instancias que se pueden hacerse cargo de eso.