Un buen porcentaje de las posibilidades de clasificación del Real Estelí pasan por sus dos partidos de la próxima semana en el Polideportivo Alexis Argüello. El lunes 25 de noviembre jugará el partido clave contra Fuerza Regia de México porque el ganador asumirá el liderato del grupo. Los aztecas son los favoritos para sacar la victoria, pero los estelianos tienen opciones por lo mostrado en su primer duelo ganado y el plantel que presenta.

Puede interesarte: Real Estelí pone en marcha su plan para seguir sorprendiendo en la BCL Americas

Jezreel de Jesús es una de las contrataciones principales del Tren del Norte. De su aporte y los cuatro extranjeros que tiene el equipo, principalmente, dependerán las opciones de los norteños en la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas (BCL Amiercas por sus siglas en inglés). El puertorriqueño cuenta con una gran experiencia internacional incluso en la Liga Mexicano de Baloncesto con Fuerza Regia. Él analiza cómo debe jugar el Estelí para intentar sacar el triunfo.

Jugar fuerte: «Ellos son tirados, vienen a tirar mucho de tres puntos, hay que salirles al tiro porque es lo fuerte de ellos. Le digo a los muchachos que hay que salir duro desde el principio para mandar un mensaje a los jugadores y árbitros que venimos a jugar duro desde un principio, con el favor de Dios tomar el control desde el primer canasto. Duro me refiero a entrar fuerte en defensa y ofensiva inteligentemente, no salir flojo y después reaccionar cuando estemos abajo. Siempre mantener la ventaja que fue lo que hicimos en México. No es lo mismo entrar de una manera a jugar y después hacerlo de otra», explica Jazreel.

Fortalezas: «Tenemos ventajas en todas las posiciones, de la 1 a la 5, tenemos jugadores que pueden dominar el juego. Es cuestión de saber jugar en conjunto y saber como usar esa fuerza contra el otro equipo. Tenemos un gran chance para ser historia. Hemos trabajado en los ajustes que debemos hacer en ofensiva y defensa. Tenemos un nuevo integrante, (Jeleel) Akindele, quien es un hombre grande y nos viene ayudar. Ya nos conocemos más. Para el partido tuvimos cinco días de preparación, no nos conocemos tanto como ahora. Sé un poco de cada jugador lo que le gusta dentro de la cancha», apunta el puertorriqueño.