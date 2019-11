¿Será el campeón mundial número 15 de la historia? René Alvarado con muchas oportunidades de coronarse este sábado

Para René Alvarado, la pasión será el más poderoso resorte que pueda empujarlo hacia la superación este sábado cuando se mida al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Andrew Cancio. El Gemelo no brinda esa confianza de clarividencia que dio Alexis Argüello viajando a Panamá contra el Ñato Marcel, y aunque perdió, la sensación era que tarde o temprano sería campeón, tampoco esa seguridad manifestada por Román “Chocolatito” González al medirse al mejor de las 105 libras de ese momento: Yutaka Niida. El caso de Rosendo Álvarez fue otro “tiro seguro” del deporte nicaragüense. Y Luis Pérez ante Félix Machado.

Cuatro de 14 campeones en toda la historia del país han ido al reto de sus vidas listos para escribir sus propias huellas, el resto ha surgido por golpes del destino. Y René Alvarado entraría en la lista de sorpresas, a pesar que tiene grandes posibilidades de coronarse. Su meta es hacer que el viejo león, que es Cancio, llegue a su último invierno y para eso debe saberse manejar dentro y fuera del perímetro de los acontecimientos.

El golpe de sorpresa más grande de los últimos años del pugilismo local fue el de Cristofer “el Látigo” González, porque su rival era un monstruo japonés. Daigo Higa tenía 15 nocauts en 15 peleas, mientras que González se preparaba para una revancha contra el Huracán Quezada. No obstante, en Japón apareció otro Buster Douglas que domó al dragón hasta noquearlo. El Gemelo no tiene un Everest del tamaño de Cristofer, su oponente no solo es un viejo conocido, sino que hasta hace poco no era nadie en el boxeo. El haberse retirado por dos años fue otro reflejo del desánimo porque saltaba de derrota en derrota, pero apareció el golpe que lo cambió todo frente al boricua Alberto Machado.

Tanto Cancio como Alvarado son peleadores muy similares: poseen más coraje que técnica, más pegada que nombre y más ambición por salir de la pobreza que cualquier otra cosa. Cancio busca comprar una casa y dejar su trabajo en una estación de gas, mientras que René modificar su vida y la de su familia, además de cumplir la promesa que existe entre hermanos (Félix Alvarado): ser campeón mundial.

El combate no tendrá muchas incógnitas, no se trata de pugilistas pensadores, sino de contendientes que los llama la sangre, tomar riesgos y entregar el alma. A ambos los ojos les brillan sin sombra de dudas. La pelea huele a convertirse un poco como la primera: Alvarado con más iniciativa que Cancio lanzando golpes sin cesar, mientras Cancio trata de encontrar el ángulo perfecto para descargar su mano izquierda en gancho o cruzado a la mandíbula para terminar la fiesta. En la primera pelea la pegada hizo la diferencia, ahora la única duda es si el Gemelo la asimilará. Si lo hace, Nicaragua podría estar pensando en su próximo campeón mundial.

Así fue el pesaje

Durante el pesaje oficial del combate, René Alvarado se mostró muy relajado y seguro.

Ha influido mucho para que se siente lleno de confianza la compañía de su esposa Wendy, de su apoderado Carlos Ruiz y de su hermano Félix Alvarado.

El Gemelo Alvarado sostuvo la mirada fijamente sobre Cancio cuando hicieron el cara a cara, Cancio respondió de la misma manera para no ser intimidado.

Cuando René subió a la báscula la detuvo en 129.2 libras, todavía dos onzas menos de lo que había marcado horas antes en su hotel, entretanto Cancio pesó 129.4.

Físicamente René se ve más definido que el campeón.