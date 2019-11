¿Quién es Christian Serratos, la mujer que dará vida a Selena Quintanilla en la serie de Netflix?

Christian Serratos tiene un nuevo reto cinematográfico. Ahora le toca darle vida a la “Reina del Tex Mex” Selena Quintanilla en la serie biográfica de Netflix.

Serratos nació el 21 de septiembre de 1990 en Pasadena, California, sin embargo se crió en Burbank, Los Ángeles. A sus 29 años ha obtenido papeles importantes en la industria del cine, pues su carrera la inició desde niña.

A los 3 años practicaba patinaje sobre hielo, y fue extra en una comedia estadounidesnse llamada «The Drew Carey Show», y a los 7 años firmó un contrato con la agencia de modelos Ford Models.

Entre sus papeles está el de Ángela Weber, la amiga de Bella en la película Crepúsculo, y en 2014 se integró a The Walking Dead, donde dio vida a Rosita Espinosa. Además salió en el video de The Black Keys, «Howlin’ For You», y en la revista Playboy de marzo 2015.

La mamá de Christian era una diseñadora de joyas de raíces mexicana y su papá un trabajador de construcción de ascendencia italiana.

Esta actriz mantiene una relación con el cantante David Boyd, con quien tiene una hija.

«Selena: La Serie» se estrenará en 2020 y se centrará solo en la juventud, coincidiendo con los inicios de la carrera musical de la cantante que fue asesinada en marzo de 1995.



La serie, producida por Campanario Entertainment, contará con seis episodios de una hora de duración. Suzette Quintanilla, hermana de Selena, se encuentra entre los productores junto a Jaime Dávila, Rico Martinez, Simran A. Singh y Moisés Zamora.

En el elenco también estarán Gabriel Chavarría como A.B. Quintanilla; Ricardo Chavira como Abraham Quintanilla; Noemí González dará vida a Suzette Quintanilla; Seidy López será la madre de Selena, Marcela Quintanilla, mientras que Madison Taylor Baez la interpretará de niña.

Sabías que

1- Jennifer Lopez saltó a la fama en 1997 gracias a su interpretación de la cantante en la película Selena, dirigida por Gregory Nava, y en la que compartió créditos con Edward James Olmos.

2- El año pasado se transmitió la serie El Secreto de Selena, protagonizada por la actriz Maya Zapata. La producción fue de BTF Media y Disney Media Distribution para Telemundo. Estaba basada en las entrevistas que la periodista María Celeste Arrarás hizo a Yolanda Saldívar, la asesina de la cantante.