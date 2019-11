Embajador Carlos Trujillo sobre Nicaragua: “Las sanciones no se van a detener hasta que se celebren elecciones”

CONTENIDO EXCLUSIVO.

El embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, dijo que el informe que elaboró la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis en Nicaragua, será presentado el próximo lunes en el Consejo Permanente y que el próximo paso será la convocatoria de cancilleres para realizar la Asamblea General con el propósito de discutir el caso de Nicaragua, un proceso que podría desembocar en la invocación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.

“Vamos a presentar el informe para que los países que no han tenido la oportunidad de estudiar bien las conclusiones del informe, tengan la oportunidad de conocer bien los detalles de lo que se investigó, responder las preguntas que tengan alrededor del tema del informe y después tratar de avanzar para la convocatoria de los cancilleres y aprobar ciertas resoluciones, reconociendo la falta de democracia que hoy en día existen en Nicaragua”, indicó.

El informe de la Comisión de Alto Nivel concluye que en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha provocado una ruptura al orden democrático en la nación centroamericana. “La conclusión es basada en la cantidad de violaciones a los derechos humanos que todavía existen en Nicaragua. No existe independencia en los poderes del estado, la falta de participación política de todos los miembros de la sociedad y como hemos visto el poder total de Ortega sobre el pueblo nicaragüense”, apuntó el diplomático estadounidense, integrante de la Comisión de Alto Nivel que elaboró el informe en base a testimonios recogidos con víctimas de la represión.

El organismo pudo elaborar su informe, pese a que el régimen de Ortega se rehusó a colaborar y desconocer el mandato otorgado por la OEA a la Comisión. Trujillo explicó el objetivo que persigue convocar a los cancilleres.

“El propósito de convocar a la Asamblea General es porque hemos hecho todos los intentos para encontrar una solución diplomática en Nicaragua. Hemos hecho todos los esfuerzos para trabajar con el gobierno de Nicaragua, para restaurar la democracia y no hemos tenido éxito, y no ha sido por falta de voluntad y esfuerzos nuestros, sino por falta de compromiso del régimen de Daniel Ortega. Entonces, el convocar a todos los cancilleres de América es para darle seguimiento a las violaciones de los derechos humanos, la falta de democracia que existe hoy en día en Nicaragua.

Carta Democrática a Nicaragua

Al consultarle si están dadas las condiciones para la invocación de la Carta Democrática a Nicaragua, el embajador Trujillo respondió: “Sin duda, hemos visto los testimonios de las víctimas con las que nos hemos reunido en El Salvador sobre las violaciones a los derechos humanos. Hemos visto lo sucedido en los últimos días en Nicaragua es una violación total de los derechos humanos y una ruptura del orden democrático, y no hay alternativa (la aplicación de la Carta Democrática)”, afirmó.

La búsqueda de los 24 votos

Se requieren de 24 votos para la invocación de la Carta Democrática a Nicaragua, un proceso que inició en enero de este año y que fue suspendido temporalmente mientras la Comisión de Alto Nivel realizaba el trabajo de investigación ordenado para su mandato. “Estamos trabajando en eso (en conseguir los votos), pero quiero decirte que en el caso de la resolución de Bolivia contamos con 26 votos, y el nuevo gobierno interino de Bolivia tiene todo el apoyo. Estamos llegando al número de votos necesarios. Pero aquí lo importante es hacer lo correcto, tengamos o no tengamos los votos, tenemos que seguir por la línea para una salida a la situación que está viviendo el pueblo nicaragüense”, dijo el diplomático.

En ese sentido dijo que Estados Unidos tiene un compromiso y seguirá presionando al régimen de Daniel Ortega, presión que pasa por más sanciones. “Hemos visto sanciones para ciertas compañías del ALBA, de los Ortega. Hace dos semanas hubo sanciones a otros tres funcionarios del régimen y lo que vamos a ver en las próximas semanas (son) más sanciones de Estados Unidos contra particulares y sectores, individuos de corruptos en Nicaragua y que están violando los derechos humanos. Las sanciones no se van a detener hasta que no se celebren elecciones, vamos a seguir con la presión económica y social”.

La vuelta al diálogo

En torno a un posible retorno al diálogo, Trujillo dijo que no tiene sentido si no hay compromisos de parte del régimen. “Siempre pensamos que el diálogo es importante para salir de un conflicto. El pueblo nicaragüense no se puede dejar llevar por un diálogo sin fin y un diálogo sin compromisos. Daniel Ortega controla hoy todas las instituciones y él puede parar las violaciones a los derechos humanos, liberar a todos los presos políticos que siguen en las cárceles. Él puede consolar a las pobres madres que están hoy en la iglesia rezando por sus hijos, puede dejar de golpear a sacerdotes. Él tiene todo el control, entonces yo no sé cómo se podría ir a un diálogo sin las condiciones más básicas que el controla hoy en día, y que no las ha respetado y no se ha cumplido”.

“Ortega no tienen ningún interés de una solución, hemos visto que no tiene ningún interés en retornar a la democracia y realizar elecciones libres y transparentes y el respeto a los derechos humanos”, afirmó.