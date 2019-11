Secuestran y marcan con las siglas FSLN a una joven autoconvocada de Pantasma

Marcia Fernanda Siles, una joven universitaria de 21 años, fue secuestrada y torturada la mañana de este sábado 23 de noviembre en la ciudad de Jinotega por dos sujetos encapuchados que le marcaron las siglas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en un brazo y una pierna, amenazándola de muerte si volvían a verla.

La joven, originaria del municipio de Santa María de Pantasma, estudia tercer año contaduría pública en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan) en la ciudad de Jinotega, donde se dirigía cuando la interceptaron dos paramilitares que se movilizaba en un carro negro.

La marcaron con un destornillador

“Iba para la universidad y paso por un callejón que va a dar a la escuela donde me dan clases y allí me agarraron”, relató Siles a LA PRENSA, mientras volvía a su casa en Santa María de Pantasma.

“Andaban dos, uno manejaba y el otro iba atrás. Andaban encapuchados y me subieron (al carro) sin moverse del callejón, sacaron un destornillador y me marcaron la mano (brazo), después me bajaron el pantalón y me marcaron la pierna”, señaló la universitaria.

“Me dijeron que si me volvían a ver en Jinotega me mataban… me dijeron que tenía que darles cien córdobas y pues se los tuve que dar”, dijo Siles.

La joven es hija de la concejal de Santa María de Pantasma, Marcia Siles, electa bajo la bandera del opositor partido Ciudadanos por la Libertad. Fue una activa participante en las protestas contra el régimen que iniciaron en abril del 2018.

