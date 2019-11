Los Clásicos nacionales son partidos especiales que todo lo transforma. La edición 113 de los torneos cortos —52 victorias de Estelí, 22 de Diriangén y 38 empates— levanta muchas expectativas, muy contraria a la anterior, por el bueno momento del Diriangén y el poderío característico del Real Estelí, un ambiente propicio para esperar un espectáculo deportivo en Diriamba.

El Diriangén estará inspirado, o al menos eso se espera. Desde que llegó el brasileño Flavio Da Silva todo parece color de rosa: salió del descenso a una final (Copa Nicaragua) en 40 días y se mantiene invicto en 11 partidos (8 victorias y 3 empates): 8 en Liga y 3 en Copa.

Una victoria de los norteños —líderes con 28 puntos— tendrá un triple significado: acabar por con el invicto de su principal rival y asegurar su cupo directo a la semifinal y prácticamente condenar al Diriangén (26) al repechaje para obtener uno de los dos cupos restantes entre los mejores cuatro del Torneo de Apertura.

Los diriambinos vienen practicando un futbol vistoso con un buen manejo de pelota, aunque contra los estelianos será más complicado ejercerlo con la misma autoridad de los partidos anteriores. De lograr plasmarlo y sacar el triunfo se convertirán en un fuerte candidata al título.

Jornada 17

Sábado: 5:00 p.m., Las Sabanas vs. Ferretti en el estadio Solidaridad y a las 7:00 p.m, Diriangén vs. Real Estelí en Diriamba.

Domingo: Municipal Jalapa vs. Managua FC en el Solidaridad, Chinandega FC vs. Madriz en La Veranera y CD Ocotal vs. Juventus en Roy Fernando. Todos a partir de las 3:00 p.m.