¡Qué susto! El Barcelona logra remontar de visita ante el peor equipo de la Liga

Ya no pesa el susto por solo escuchar sus nombres. Ernesto Valverde colocó de titular una ofensiva predestinada a arrasar a un débil y casi desahuciado Leganés. Griezmann, Messi, Suárez y Dembelé juntos. No obstante, la predestinación se quedó sin encanto. En 12 minutos ya ganaban los pepineros con un gol de En-Nesyri, de esos que levantan a la grada y se guardan en la memoria, soltando la izquierda como un látigo al ángulo derecho de Ter Stegen. Y curiosamente, en 20 minutos y con solo el 23 por ciento de la posesión de la pelota Leganés había tenido el 2-0 en los pies de Oscar, pero no encontró la definición final ante el arquero alemán.

A partir de ese arranque de pesadilla para la tropa de Valverde empezó a combinarse mejor, encontraron espacios y generaron peligro, siendo Luis Suárez uno de los principales elementos desequilibrantes hasta terminar con la remontada 1-2. El arquero de los pepineros, Cuellar, le estaba arrebatando la tranquilidad a los culés, debido a que no bastaba con llegar, porque el último hombre en pie se postraba como una muralla impenetrable hasta que Suárez la abrió al 52’, cuando Messi en falta centró como si la colocara con la mano de un dios y Suárez, sin ninguna marca, cabeceó para detener un poco el sufrimiento. Ya a esas alturas del juego, era la resistencia de un conjunto encaminado a la muerte y las mordidas de un alud catalán. Todo era del Barcelona, hasta los suspiros. Y más allá de las atajadas de Cuellar, tratando de inmolarse por los suyos, no tuvo efecto. Vidal aprovechó un desvío inconsciente de Rubén Pérez, lo que provocó que anulara la posición de fuera de juega y clavó el segundo.

Así que el Barcelona sigue de líder, con sufrimiento incluido y, sobre todo, con interrogantes rodeando a toda la plantilla en torno al funcionamiento.

Por otro lado, la Juventus decidió darle descanso a Cristiano Ronaldo y terminó ganando 1-3 al Atalanta con dos goles de Higuaín y el último de Dybala. No obstante, el resultado no es el reflejo de lo que realmente pasó. Fueron 70 minutos de dominio claro para los locales, llegadas constantes hasta el punto que el equipo de Sarri estaba siendo minimizado.