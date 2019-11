CONTENIDO EXCLUSIVO.

Desde anoche, René «El Gemelo» Alvarado agregó su nombre al de los genios producidos por el azar en medio de un contexto a menudo deprimente. Apoyado en un instinto devastador, apareció como trueno sobre el entarimado y se dedicó a minimizar a Andrew Cancio, hasta despojarlo del título mundial de las 130 libras de la AMB.

Alvarado se mostró incontenible. No la pensó para entrar en la línea de fuego. Y dio tal impresión de seguridad que la victoria pareció cómoda, mientras Cancio asumía su inferioridad, al extremo de no aparecer para el octavo asalto, lo que decretó la victoria del nica por nocaut técnico y su ingreso a la lista de inmortales del deporte nicaragüense.

En cuanto sonó la campana, el nica comenzó a disparar. Lo hizo desde la cintura. Y estableció un ejercicio constante de autoridad, movimiento y acoso que no tuvo antídoto. René eslabonó combinaciones llamativas de golpes rectos y ascendentes, los cuales surtieron mucho efecto cuando decidió a combatir en la corta distancia.

No perdió ni uno de los siete asaltos, a pesar de que en algunos de ellos como en el quinto o el sexto, el excampeón lo castigó con golpes de poder que aturdieron al nica, pero este se repuso y recurrió a su mejor defensa que fue seguir enviando golpes ante un Cancio que nunca pudo encontrarle la vuelta a una pelea que se le volvió pesadilla.

No, no es que René sea un genio, pero lo que hizo anoche, al sobreponerse a sus limitaciones, lo sitúa en un terreno privilegiado. Solo otros 14 nicaragüenses lo han conseguido. Dio un saltó al futuro y se aseguró de que su nombre no sea devorado por el olvido. Es un campeón mundial de boxeo legítimo, justo y además ejemplar.

Se ha unido a su hermano gemelo Félix como campeones del mundo, ambos admirables por el esfuerzo, tenacidad y determinación sostenida. Son muchachos de trabajo en serio y que no viven recostado al favor público, sino que se han esmerado por crearse las condiciones para vivir con otros trabajos, sin descuidar su profesión.

Cuando fue abordado por los periodistas deportivos nicas que cubrieron el combate en Indio, California, Alvarado citó constantemente a Dios y señaló que su palabra manda que seamos «esforzados y valientes», en clara alusión al versívulo 1,6-9 de Josué, cita que por lo visto se la tomó literalmente y la puso en práctica sobre el ring.

Solo así se podía llegar a la tierra prometida y René lo consiguió este 23 de noviembre, fecha que Alexis Argüello ya había vuelto célebre desde hace 45 años, cuando con un izquierda poderosa le apagó el mundo a Rubén Olivares en Inglewood, California, para abrir un camino que ahora los gemelos están transitando con mucho orgullo.

Otro día vamos a conversar sobre las cualidades o limitaciones boxísticas de René Alvarado. Por ahora nos vamos a quedar con el recital ofrecido este sábado en California, donde dio una lección de cómo ganar un título del mundo. Ciertamente se esforzó y fue valiente, por eso ha llegado a la cima, donde mana leche y miel.

