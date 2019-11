Las tarjetas oficiales que confirmaban la paliza de René “el Gemelo” Alvarado al ahora excampeón

No había espacio para dudas. El entonces campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de las 130 libras, Andrew Cancio peleaba en su tierra, Indio, California ante su gente. René Alvarado iba a la casa del monarca y su meta era no dejar incógnitas en su presentación para evitar un fallo de manicomio. Y sí que lo estaba consiguiendo. En la tarjeta de LA PRENSA no perdió ningún asalto de los siete que batalló (70-63). Y tampoco en dos de los tres jueces.

Te puede interesar: ¡Hambre, fuego y sed! René Alvarado se consagra como nuevo campeón mundial destrozando a Andrew Cancio

El juez Pat Russell, originario de California, Estados Unidos, ya había estado en la última pelea de Andrew Cancio cuando noqueó al boricua Alberto Machado. Russell no vio ganar un solo round al campeón. Como máquina registradora sin pausa, marcó 70-63. Asimismo, Fernando Villarreal, también de California con experiencia en 974 peleas marcó 70-63 a favor del nicaragüense. El único que no vio ganar todos los asaltos al Gemelo fue el californiano Zachary Young con 725 peleas de experiencia. Young tenía el combate 69-64, en otras palabras, había visto ganar solo un asalto a Cancio. Para Zachary el sexto le perteneció a Cancio, el cual fue cuando el nicaragüense decidió tomar una pausa tras haber sido tambaleado en el quinto.

Lea además: René Alvarado: “No pensaba en el nocaut, solo quería ganar todos los asaltos”