Selecto grupo: Solo cuatro gemelos han sido campeones mundiales en la historia del boxeo

René y Félix Alvarado entraron al templo de la fama, o al menos el de los libros de historia, al convertirse apenas en los cuartos boxeadores gemelos en coronarse campeones mundiales. En octubre de 2018, Félix fue el primero en dar ese paso, cuando noqueó en siete asaltos a Randy Petalcorin en Filipinas, curiosamente, en el mismo round del conseguido por su hermano, con la diferencia que Andrew Cancio quería seguir pero el réferi dijo basta en la esquina, mientras que Petalcorin ya era un peleador muerto en vida.

La revista The Ring tiene constancia que los primeros gemelos en coronarse fueron tailandeses. Se trató de Khaosai Galaxy y Kaokor Galaxy. El primero de los hermanos no solo fue campeón en las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), alcanzado en 1984, sino que defendió su cetro 19 veces en siete años, ganando 16 de ellas por la vía del nocaut. Además ocupó el puesto 43 en la lista especial de los 100 mejores pugilistas de la historia de The Ring, publicada en 2002. Kaokor no fue tan grande como Khaosai, pero en mayo de 1988 derrotó al boricua Wilfredo Vásquez y le arrebató el cetro de las 122 libras de la AMB.

Pasaron 22 años para volver a ver nuevamente gemelos campeones. El 14 de junio de 2008, el mexicano Raúl “Rayito” García se convirtió en campeón mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Perdió el título en marzo de 2010, después de cuatro defensas, pero en octubre de ese año derrotó al colombiano Luis de la Rosa para regresar a reinar de forma interina en la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y, un año después, ese cetro se transformó en absoluto noqueando al filipino Rommel Asenjo. Su hermano, Ramón “el Príncipe” García, conocido en Nicaragua al ser noqueado por Román “Chocolatito” González, se coronó monarca interino de la OMB el 24 de julio de 2010 ante John Riel Casimero, en las 108 libras, perdió ante el colombiano Jesús Geles y en abril de 2011 recuperó el cetro absoluto en revancha contra Geles.

Hasta antes de Félix y René, los últimos gemelos monarcas habían sido Jermell y Jermall Charlo, originarios de Richmond, Texas. Jermall fue el primero en coronarse, sucedió el 12 de septiembre de 2015 contra Cornelius Bundrage, ganando por la vía del nocaut. Defendió en tres oportunidades el cetro de la FIB de las 154 libras hasta que saltó a las 160 libras el 21 de abril del año pasado, noqueando a Hugo Centeno. El 29 de junio de este año pasó de ser campeón interino del CMB a campeón absoluto tras derrotar a Brandon Adams mediante una decisión unánime. Peleará el 7 de diciembre en Estados Unidos ante Dennis Hogan y se mantiene invicto en 29 peleas. Por su parte, Jermell se coronó en mayo de 2016 contra John Jackson y se adueñó del cetro de las 154 libras del CMB. Defendió el título tres veces hasta caer el año pasado ante Tony Harrison. Peleará el 21 de diciembre la revancha en Ontario, Canadá. Su récord es de 32 victorias y solamente una derrota.