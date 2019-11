El Real Estelí intenta materializar la proeza de trascender en el baloncesto latinoamericano

La mejor oportunidad de proyectar al baloncesto nicaragüense es ahora. El 28 de octubre pasado, el Real Estelí sorprendió con su primer triunfo internacional ante Capitanes de México, en el más alto nivel de los torneos de clubes, y de repetir esta noche ante Fuerza Regia azteca, estará en boca de toda Latinoamérica al borrar los pronósticos iniciales, colocándose a medio paso la proeza: dejar al borde de la eliminación a dos quintetos acostumbrados a la máxima exigencia y arrebatando el cupo entre los mejores de la región.

El Polideportivo Alexis Argüello estará a tope para darle un segundo aire al equipo norteño que seguramente será más competitivo para intentar liderar el grupo D de la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas (BCL Américas, por sus siglas en inglés). Los estelianos saben que están ante una oportunidad única e intentarán sacarle el máximo provecho porque nunca estuvo en los planes de nadie que podían superar a los mexicanos y de volver a ganar estarán muy cerca de la gloria deportiva.

Fuerza Regia llegó al país con la base del plantel que se impuso a Capitanes, una nómina alternativa pero diseñada para estar a la altura en un nivel competitivo, algo que el Real Estelí solo consigue con el aporte de sus extranjeros quienes serán fundamentales para trascender como lo hicieron en el primer desafío donde se lució el puertorriqueño Jezreel de Jesús, quien conoce bien al equipo azteca porque militó en él años atrás. «Tenemos que jugar fuerte desde el principio y tapar sus tiros de larga distancia», apuntó.

El Tren del Norte no es favorito para ganar, pero no cabe duda que disputará cada cuarto porque el baloncesto nicaragüense no tiene mañana: el mejor chance de hacer historia en las Américas es esta noche.