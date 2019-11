René Alvarado, el nuevo campeón mundial: «Si voy a cambiar, mejor que Dios no me dé nada»

René Alvarado cita para la entrevista en el gimnasio Roberto Huembes. Ahí se hizo como pugilista, ahí creció y se preparó para convertirse en campeón mundial. Hay unas 80 personas entre el boxeo y la zumba. Nadie lo espera, pero se riega el rumor que va a llegar al mirar a los periodistas. Espontáneamente, la gente que lo aprecia empieza a inflar chimbombas, como pólvora se ponen de acuerdo para sorprenderlo. Otros sacan sus celulares para tomarse la foto a su arribo. Se hacen las 2:30 de la tarde y llega el nuevo rey de las 130 libras.

Un grupo de púgiles amateurs escondidos lo levanta hasta cargarlo por todo el gimnasio. Estallan las chimbombas y el desfile de felicitaciones y flashes empieza. Ya nadie lo ve igual, ahora es el campeón. Todavía el sábado 16 de noviembre, una semana antes del combate, el gimnasio era solo para él y su entrenador Sergio González. Uno que otro saludo. No obstante, es la figura del momento, el ejemplo para los jóvenes que aún cayendo en el fango, se pueden alcanzar los sueños. Y aunque no fue bendecido con un talento natural como el de Alexis Argüello o Román González, construyó a base de esfuerzo su reinado.

Te puede interesar: ¡Hambre, fuego y sed! René Alvarado se consagra como nuevo campeón mundial destrozando a Andrew Cancio

¿Por qué decidiste venir? Deberías estar descansando…

Quería llegar porque es una manera de agradecerles a todos.

Ahora todos te ven como campeón, ¿creés que la fama te cambie como persona?

No creo, siempre le pido a Dios que me ponga los pies sobre la tierra y que no haya nada que me cambie, si voy a cambiar mejor que Dios no me dé nada.

Tu esposa y tu hermano estaban con vos en la pelea. Estabas en familia.

Quería que toda mi familia estuviera, mi mamá también, pero no le dieron visa.

¿Qué tipo de campeón te gustaría ser?

El objetivo era serlo, ahora es mantenerse como campeón, es una gran responsabilidad para mí y quiero seguir viviendo esa alegría. Vamos a trabajar para que se logre.

¿Cómo viviste el momento del camerino al cuadrilátero?

Sentía algo diferente. Desde la mañana pidiéndole a Dios que no me desamparara. Llegó la fecha, el pesaje, el cara a cara y me daba esa serenidad. Cuando estábamos calentando sentía adrenalina y nervio, pero a la misma vez tranquilidad. Me sentía con seguridad. La preparación fue fundamental.

Después del primer asalto, ¿qué se te pasaba por la mente?

Seguir el mismo ritmo y tratar de dominar la pelea y llevar la iniciativa.

Lea además: René Alvarado: “No pensaba en el nocaut, solo quería ganar todos los asaltos”

¿Desde el primer asalto sentiste que estaba al alcance?

Sabía de la fortaleza física de Cancio, pero en ese round sentí que lo conecté tan fuerte que luego le di una seguidilla de golpes, para ver cómo reaccionaba, luego nos calmamos para no irnos de boca. No hubo asalto de estudio.

Te vimos en diferentes áreas: corta, media y larga distancia. ¿En cuál te sentiste mejor?

Me gustó la última parte, donde usé la distancia, pero como dije que iba hacer de todo, a fajarnos también. Las condiciones permitían la buena reacción de mi cuerpo.

¿Te das cuenta cuando lo conectás y surge el corte de Cancio?

Sé que le di una buena combinación de golpes al rostro y cuando vi, ya estaba saliendo la sangre. Siempre seguí mi ritmo.

En el quinto, todos nos asustamos con esa mano izquierda…

Me conectó muy bien, tiene una pegada muy respetable. Me agarró comenzando el round, que es algo muy difícil. Sentí que se aflojaron las piernas, primero fue un cruzado de izquierda y me tocó leve con la derecha. Traté de sobrevivir y hacer lo que se necesitaba para no caer.

Y me sorprendió que no amarraste…

Cuando a mí me golpean fuerte y estamos lastimados, reaccionamos respondiendo para que no se vengan encima. Le respondo así para contrarrestarlo.

Creí que podría ser la misma pelea de hace cuatro años, cuando después que te toca gira el combate…

En ese round el golpe fue bueno y me puse en mal estado. Sentí que al final cerré muy bien. En el sexto también. Mi objetivo fue siempre mantener el ritmo. En la distancia el jab y mis golpes rectos estaban funcionando.

No solo salís del golpe del nocaut, sino que girás el asalto a tu favor…

Me pasó por la mente que algo negativo no podía pasar otra vez, porque ahora tenía más experiencia. No podía permitir que esa noche fuera de Cancio.

También: Selecto grupo: Solo cuatro gemelos han sido campeones mundiales absolutos en la historia del boxeo

¿No te daba miedo quedarte sin aire?

Mi cuerpo, mi mente y fortaleza. Estaba tan seguro que no tenía miedo de tirar golpes sin pausas, yo voy de menos a más y todavía podía acelerar más.

¿En qué momento te das cuenta de que el combate es tuyo?

En el round 7, sentí que era mío. Quería que la gente viera que he ido creciendo, que puedo fajarme y mantener la distancia.

¿Ahora qué será de Alvarado en el futuro?

Nosotros estamos preparados para retos más difíciles y debemos trabajar fuerte, y si se puede más, lo vamos a hacer. Nombres, como Leo Santa Cruz, me gustaría enfrentarlos porque son buenas bolsas, pero todo con calma.

¿Te gustaría una pelea suave?

Como campeón es muy difícil ese tipo de cosas. Vamos a prepararnos bien para lo que venga y aceptar la mejor opción.

El nombre que pesa más es del Alacrán Berchelt, ¿te gustaría enfrentarlo?

Es el mejor de las 130 libras en la actualidad, pero estamos para competir y si queremos dejar una huella enorme, hay que pelear con los mejores.

¿Qué es lo que te vas a comprar ahora que sos campeón: casa o carro?

Gracias a Dios ya lo logramos. Vengo de una familia luchadora y en las primeras peleas recogí para mi casa, y ahora tengo un carrito y como campeón es asegurar mi futuro, para cuando no dependa del boxeo.