El periodista Carlos Fernando Chamorro regresa a Nicaragua tras casi once meses de exilio

El periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios regresó la mañana de este lunes a Nicaragua tras once meses de exilio. «Estoy regresando a mi patria luego de casi once meses de exilio en Costa Rica. A pesar de que no hay garantías para regresar, hemos decidido un grupo de ciudadanos, asumiendo cada quien su cuota de responsabilidad de regresar al país», dijo el periodista a su llegada.

Chamorro regresó en compañía de su esposa Desirée Elizondo, el profesor Álvaro Antonio Gómez, padre de un joven asesinado en Monimbó, Masaya, la periodista Jennifer Ortiz, que dirige el medio digital Nicaragua Investiga y cinco personas más.

«Me siento muy emocionado, especialmente emocionado, porque voy a poder abrazar y ver a mi madre. Es un momento que quiero vivir intensamente. Los valores de mi madre con el legado de mi padre es lo que me mantiene, el sostén que me da confianza y seguridad de que Nicaragua volverá a ser república», expresó el periodista.

Chamorro reiteró su compromiso con el periodismo. «Nosotros vamos a seguir haciendo periodismo. Lo hemos hecho antes, lo hacíamos desde Costa Rica. Nos confiscaron, pero nunca nos sacaron del aire. Seguimos derrotando la censura televisiva gracias a los medios independientes», reiteró.

El periodista se encontraba exiliado en Costa Rica desde el pasado 1 de enero. “He tomado la dolorosa decisión de salir al exilio para resguardar mi integridad física y mi libertad”, dijo Chamorro en esos días tras denunciar el recrudecimiento y la persecución del régimen orteguista contra su persona.

El pasado sábado 15 de diciembre de 2018, agentes de la Policía Orteguista (PO), entraron por la fuerza y sin ninguna orden judicial a las instalaciones de los medios de comunicación Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Revista Niú, propiedad de Chamorro. Tras el allanamiento, el comunicador denunció daños en el edificio y robos de documentos, computadoras y discos duros.