Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (25 de noviembre)

La historia de la mujer que cumplió cuatro días de huelga hambre en Estados Unidos en respaldo a las madres de los presos políticos de Nicaragua

Este sábado 23 de noviembre, en el cuarto y último día de su huelga, Juana Francis, de 48 años, ya se sentía cansada; pero estaba segura de que su estado era mucho mejor que el de las madres nicaragüenses. Para empezar, ella no ha sufrido el estrés de tener un hijo preso, dice. Además, «aquí al menos puedo beber vitaminas, puedo beber agua las veces que me dé mi gana, las personas me regalan bufandas, me pueden dar un abrazo y no hay una barrera de militares en medio».

La UCA, el corazón de la protesta universitaria contra la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua

Aquí convergen todos los días y desde más de 18 meses, decenas de policías al servicio de la dictadura de Daniel Ortega para intimidar a los estudiantes, cuya energía parece interminable ante la ya recurrente y perturbadora escena de represión descarnada. ¿Qué tiene la UCA que a diario se estacionan en sus alrededores decenas de patrullas de la policía política del régimen, fuerzas motorizadas, parapolicías de civil, fanáticos de la dictadura y hasta buses llenos de guardias antimotines?

Grandes crímenes | El injusto final de Douglas Castellón, su asesino bebió su sangre en honor a Satanás

El 21 de marzo de 1998, según el relato que brindaron las autoridades, el psicólogo de 46 años de edad salió a las 8:00 de la noche de la Farmacia La Salud que administraba y se dirigió a la vela de un amigo. En el evento luctuoso solo estuvo unos minutos porque al recibir una llamada resolvió retirarse en su camioneta blanca Station Wagon, sin despedirse de la familia doliente. Lea la nota aquí

Ejército de Nicaragua mantiene ruta del diálogo

El inspector general del Ejército de Nicaragua, mayor general Marvin Elías Corrales Rodríguez, manifestó que esta institución militar mantiene su posición de que el diálogo es la única forma de resolver la crisis que vive el país, como lo expresó en un comunicado publicado el 21 de abril de 2018. Aunque el diálogo es una demanda tanto de sectores nacionales como internacionales, el régimen de Daniel Ortega es el que se ha negado a negociar una salida pacífica a la crisis que vive el país desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión contra las protestas.