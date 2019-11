Presas políticas del régimen orteguista envían mensaje: «Hay que seguir en las calles exigiendo libertad»

El grupo de presas políticas, detenidas el pasado 14 de noviembre por llevar agua a las madres de presos políticos que se mantenían en la iglesia San Miguel, en Masaya, enviaron un mensaje a los nicaragüenses de mantener en las calles las protestas en contra de la represión que ejerce la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El mensaje fue publicado por la joven de iniciales J. F. Z. la mañana de este lunes cuando denunció, ante el grupo de abogados Defensores del Pueblo, su detención ilegal por 48 horas en el Chipote.

«Ellas me dijeron que les diera el mensaje que siempre sigamos en las calles, que seamos fuertes, que no tengamos miedo. Dijeron que ellas no son monedas de cambio y que hay que seguir exigiendo libertad», declaró la fuente, quien agregó que las presas políticas se encuentran bien.

#NoalaViolenciadeGenero Hoy recordamos y exigimos Libertad para nuestras presas políticas . Margarita Hurtado María Guadalupe Ivania Álvarez Amaya Coppens Olga Valle Neyma Hernández ¡Son inocentes! pic.twitter.com/ycX9LSp1lU — Team ADNIC (@TeamADNIC_) November 25, 2019

Detenida por protestar

La joven de 17 años, quien participa activamente de las manifestaciones antigubernamentales, fue detenida arbitrariamente por la Policía Orteguista el jueves 21 de noviembre en Matagalpa y remitida a las celdas del Chipote, en Managua.

Pese al aviso de la joven que era menor de edad, los oficiales la mantuvieron por 48 horas detenidas. «Estando en el Chipote a mí no me dejaban dormir, me levantaban en la madrugada, me interrogaban, me mencionaban la iglesia y me decían que a mí me financiaban… me insultaban, me amenazaban con golpearme y me dijeron que iban a meter presa a mi mamá si no hablaba», relató.

La fuente manifestó que durante el tiempo que estuvo en la cárcel, las presas políticas le animaron y apoyaron. «Tuve la oportunidad de cantar el Himno (Nacional) con ellas». Ella fue puesta en libertad el sábado 23 de noviembre.

El código de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua establece ningún adolescente puede ser sometido a detención, encarcelamiento o prisión arbitraria o ilegal, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley, sin embargo, el abogado Julio Montenegro expresó que «esto da una idea de la dimensión de la situación de cómo el sistema está obrando».