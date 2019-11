Diana Lacayo, madre del preso político Scannierth Merlo Lacayo, fue dada de alta este lunes del Hospital Vivian Pellas, tras mantener 9 días de huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya.

Lacayo aseguró que el régimen de Daniel Ortega las hizo vivir un infierno en la Iglesia San Miguel, luego que el padre Edwin Román les diera un espacio para llevar a cabo la huelga de hambre en ese templo.

«Nosotros nunca nos esperamos que este gobierno nos asediara de esta manera; nos cortó el agua, la luz, nos cortó toda ayuda humanitaria que quisiera llegar hasta nosotros, incluyendo la atención médica, todo el tiempo estuvimos secuestradas por el Gobierno ahí en la Iglesia», dijo Lacayo.

Lacayo es la última de los parientes de presos políticos que es dada de alta, luego de mantener nueve días de huelga de hambre.

La madre Merlo Lacayo señaló -al igual que las otras seis parientes de presos políticos que mantuvieron la huelga de hambre y que suspendieron su forma de protesta porque el sacerdote Román- «es diabético y se encontraba muy mal».

«Tuvimos que suspender la huelga de hambre al ver que el padre se estaba descompensando y no teníamos medios para comunicarnos o sobrevivir; ya no teníamos ni una gotita de agua, ya no teníamos baterías cargadas en los celulares».

«En la noche era un martirio para cada una de nosotros porque teníamos miedo que se nos metieran las turbas sandinistas a querernos golpear o incendiar la Iglesia. Todas las noches, o sea después de las 5 de la tarde, para nosotras era un infierno, golpeaban las puertas, nos ofendían, tiraban balazos y nos amenazaban diciéndonos que saldríamos de la Iglesia en bolsas negras», denunció Lacayo.

Otro día en observación

Lacayo informó que el padre Román, por su estado de salud, todavía quedará en observación.

«El padre va a quedar internado, creemos que se puede quedar hasta mañana, pero no es nada seguro porque el padre si se puso delicado por todos esos días de encierro y ayuno obligado, porque él y la abogada no están en la huelga, simplemente, no podían comer normal o beber porque nos tenían secuestrados», aseguró Lacayo.

La abogada Yonarquis Martínez informó vía telefónica que, efectivamente, fue dada de alta en horas de la tarde de este lunes.

Hijos de presos políticos exigirán libertad para sus padres

Lacayo, también coordinadora de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, aseguró que verse obligadas a suspender la huelga no es para ellas una «derrota, todo lo contrario, ahora vamos a tomar nuevas acciones».

La madre del reo político de Merlo Lacayo aprovechó para informar que convocan, como Asociación de Familiares, a una marcha en la que llevarán a los hijos de todos los presos políticos, para que ellos junto a madres, esposas y hermanas exijan que les devuelvan a sus padres.

«El Gobierno no nos para, nosotras vamos a salir, mañana ya tomamos acciones, vamos a sacar una marcha exclusivamente con hijos de los presos políticos que van a exigir la libertad de sus padres y vamos a conformar una coalición de víctimas, la cual se va a encargar de la unión de toda esta lucha que nosotros estamos teniendo. Vamos a realizar vigilias nacionales e internacionales», anunció Lacayo.

Añadió que «la lucha no se para, seguimos en la lucha y no estamos derrotadas».