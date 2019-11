Los planes de la Fenifut con el año de contrato de Henry Duarte

Sin ascenso a la Liga A y eliminados de Copa Oro 2021, la Selección de Futbol volverá a tener competencia oficial dentro ocho meses. Para septiembre 2020 está prevista el inicio de las eliminatorias mundialistas de Concacaf para Qatar 2022 donde la Azul y Blanco estará en un grupo complicado por su fracaso en la Liga B de Naciones.

Las derrotas inesperadas o que no estaban en los cálculos contra Suriname dos veces y San Vicente y las Granadinas sacaron al equipo nacional de los puestos para ser cabeza de grupo en la segunda eliminatoria mundialista que tendrá la Concacaf en este nuevo formato.

De septiembre a noviembre se disputará esta fase (6 partidos) y el líder de cada grupo (8) avanzará a cuartos de final a disputarse en marzo 2021. El seleccionador Henry Duarte termina contrato en 2020 y de conseguir el milagro de clasificarse no podría dirigirlo. El técnico tico ha repetido en reiteradas ocasiones que se marcha al finalizar su período sin tomar en cuenta ningún escenario diferente, tampoco la federación planea anticipar su salida.

«Estamos claros que tiene un contrato vigente, en el último acuerdo del comité ejecutivo es que se cumpliera el contrato», explica José María Bermúdez, secretario general de la Fenifut. «En los próximos días nos vamos reunir con él, seguramente nos dará a conocer cuáles son sus planes para el próximo año sobre partidos amistosos y microciclos. Él se encargado de hacer eso».

Bermúdez señaló que no defiende los resultados del seleccionador, pero sí su trabajo. «En el partido que hicimos contra Surinam, no voy hablar porque veníamos eliminados de San Vicente. Al ver un partido vos podes decir tiene la culpa el entrenador o no, ¿viste cuántas oportunidad claras tuvieron contra San Vicente y no se hicieron? Ahí no es culpa del técnico», manifestó.