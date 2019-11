Arlen Mago, la jugadora más valiosa del campeón invicto de baloncesto Jass

Aunque Arlen Azucena Mago Carrillo está consciente de que un día sus piernas ya no podrán desplazarse con la misma intensidad y soltura en la cancha, cada día disfruta su pasión por el baloncesto, el cual combina con su rol de madre, profesional y esposa.

“Todavía no me miro en el retiro, será hasta cuando las piernas ya no me den para más y cuando eso pase debo buscar que hacer algo para no aburrirme, porque el deporte es parte de mi vida, de mi rutina. Toda mi familia es deportista. Todos los fines de semana si no ando en una cancha de baloncesto, ando en una de futbol o de sofbol. La verdad me hace falta siempre el deporte”, explicó Arlen.

Recientemente, Mago sumó otro reconocimiento más a su carrera deportiva al ser nombrada la jugadora más valiosa del equipo Jass, que se coronó campeón invicto en el Torneo de Baloncesto Femenino, categoría libre, en el Polideportivo España.

“Estoy agradecida con el equipo y los entrenadores por haber obtenido el reconocimiento, ellos me dieron toda la oportunidad para jugar lo necesario y aportar con mi experiencia”, agregó Arlen, de 34 años de edad.

A Mago nunca se le ve sola en los juegos, como sucedió recientemente el día de su coronación, el domingo pasado.

“Siempre ando en familia, con mis padres (Nylda Carrillo y Jesús Mago), mi hermana (Lais Mago), mi esposo y mi hijo que llevan el mismo nombre Moses Malone. Ellos siempre me apoyan”, aclaró Arlen, quien desde los siete años practicó natación, su primer deporte.

Combinar el rol de jugadora y madre no ha sido fácil, pero Mago ha ajustado su tiempo, asegura.

“Soy madre, esposa, jugadora, ama de casa. Me levanto todos los días a las cinco de la mañana. También hago gimnasio. Si no hubiera sido deportista, hubiera sacado quizás una maestría. A las jugadoras les aconsejo que estudien, que se puede jugar y estudiar a la vez”.

Desde hace 20 años

La basquetbolista recuerda que su pasión por el baloncesto nació a los 14 años de edad, cuando estudiaba en el Colegio Centro América, donde se bachilleró.

“A los 17 años debuté en Primera División y ese mismo año hice mi primera selección nacional, representé al país alrededor de cinco años”, cuenta orgullosa Arlen, quien se describe como una jugadora defensiva.

En el 2016 Arlen se graduó de la carrera de Administración de Empresas y desde hace varios años trabaja en el área de recursos humanos. Actualmente juega también voleibol.