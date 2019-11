Los consultares de la Liga Primera detectaron en las temporadas anteriores a la 2017-18 una lucha muy disputada por los primeros cuatro lugares de cada torneo corto. Por esa razón sugirieron un cambio de sistema de competencia para hacer más competitivo y animado el certamen: clasificar a los dos primeros directo a la semifinal y los últimos cuatro se enfrentaran en una serie a partido único (Liguilla) para definir a los otros dos cupos.

Puede interesarte: Robos, discusiones y señalamientos de amaños entre jugadores: Las intimidades de la Azul y Blanco durante Liga de Naciones

Desde entonces en cada torneo corto (5), los cuatro lugares de la Liguilla se definen hasta en la última jornada de la etapa regular, sin embargo en el Torneo de Apertura 2019 el nivel competitivo aumentó de una forma insospechada: la última fecha de la etapa regular se disputa este miércoles y los dos semifinalistas directos no están asegurados y ninguno de los cuatro boletos a la Liguilla.

El Ferretti (30), Diriangén (29) y Real Estelí (28) disputan los pases directos a la semifinal. El Tren del Norte parece que puede apartar al Ferretti, que enfrente al Managua FC (27), porque visita al sotanero Municipal Jalapa (9). Los diriambinos enfrentan al Madriz (19), que aún tiene un pequeño chance de apoderarse del último espacio. Otros partidos claves son Juventus (24) vs. Las Sabanas (20) y CD Ocotal (18) vs. Chinandega FC (22) porque los somoteños y occidentales apelan al último lugar de clasificación.

Además lea: La comerciante del mercado Oriental que mantiene un equipo de futbol de Liga Primera

Hoy jornada 18

Real Estelí vs. Municipal en el Independencia, Ferretti vs. Managua FC en el Nacional, Madriz vs. Diriangén en el Solidaridad, Juventus vs. Las Sabanas en Masaya y CD Ocotal vs. Chinandega FC en Ocotal. Todos a partir de las 3:00 p.m.