HRW: «en Chile se han registrado graves violaciones a DD.HH por parte de Carabineros»

Antes de dar a conocer las conclusiones de la ONG internacional, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se reunió en La Moneda con el presidente chileno Sebastián Piñera. En la cita, el representante de la organización entregó las conclusiones a las que llegaron luego de dos semanas de investigación.

Luego de su reunión con el mandatario, Vivanco dio una larga conferencia de prensa para presentar su informe y profundizar en las recomendaciones y observaciones que han realizado como institución internacional respecto a la vulneración a los derechos humanos. En la cita, el representante indicó que no hay duda “que se han producido violaciones, lesiones, muertes, detenciones arbitrarias y abusos sexuales por parte de agentes del Estado».

En su alocusión, Vivanco destacó en particular el uso de la escopeta antidisturbios que utiliza la fuerza policial chilena, llamada Carabineros. En ese sentido apuntó a que «el daño que ha provocado la escopeta que lanza perdigones es de la mayor gravedad. Existen testimonios directos que sugiere que hay una conducta reiterada de violaciones a derechos básicos por parte de la fuerza pública, y en concreto por parte de Carabineros”.

Respecto a la sistematicidad de violaciones a los derechos humanos, Vivanco subrayó que como institución “no tenemos información para afirmar responsablemente que esto obedezca a una orden superior, no digo que esa orden no exista, pero no podemos afirmarlo responsablemente. Quienes deben determinar si existió o no una instrucción precisa para promover, impulsar este tipo de abusos es la Justicia, que entiendo en Chile funciona independientemente”.

Reforma de fuerza policial

La principal recomendación que realizó el representante de HRW es la necesidad de reformar de forma profunda la institución de Carabineros, ya que según lo observado por Human Rights Watch «los abusos y lesiones sufridas padecidas por los manifestantes se debieron a falencias estructurales que ya existían en Carabineros desde antes de las últimas manifestaciones en Chile. Esta no es una cuestión que se resuelve con cursillos de derechos humanos, acá debe haber mecanismos eficaces de control interno», señaló Vivanco al tiempo que destacó un total desorden dentro de la institución policial chilena.

«Creemos que los abusos cometidos por Carabineros no son casos aislados, no son coincidencia, sino que obedecen a conductas que se han reiterado a lo largo del tiempo, los problemas de orden público se resuelven con exceso de fuerza desde hace mucho tiempo», agregó.