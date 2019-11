Edward Gallagher: el caso del Navy Seal que se tomó una foto con el cadáver de un detenido que desató una tormenta en el ejército de EE.UU.

El despido del secretario de Marina de Estados Unidos, Richard Spencer, ha desatado una tormenta en el ejército de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cese de Spencer el domingo por la tarde, tras lo cual vino la publicación de una dura carta del secretario con críticas hacia el mandatario.

«La disputa se ha convertido en un drama confuso y de alto riesgo» en la que tres actores clave -el presidente, el secretario de Defensa, Mark Esper, y el propio Spencer- tienen diferentes versiones de los hechos, dice la reportera de la BBC en la Casa Blanca, Tara McKelvey.

El centro de la controversia es el caso de Edward Gallagher, un miembro del cuerpo de élite Navy SEALs de la Marina de EE.UU. que fue condenado por un tribunal militar en julio, pero luego indultado por Trump.

En el juicio, Gallagher fue procesado por el asesinato de un miembro del autodenominado Estado Islámico (EI), además de la muerte de dos personas más en Irak, pero solo fue condenado por el delito menor de tomarse una foto con el cadáver de un prisionero.

El cómo se llevó a cabo el juicio y su resultado fue el detonante de las diferencias entre Spencer y Trump, además de generar un debate entre mandos del Ejército sobre la intervención de Trump en asuntos militares.

Esper -quien como titular de Defensa es superior de Spencer-, dijo que había perdido la confianza en el secretario de la Marina porque sus conversaciones privadas en la Casa Blanca contradecían su posición pública.

Trump, por su parte, dijo que no estaba contento con los «elevados costos» de operación de la Marina y la forma en que se llevó a cabo el juicio de Gallagher.

Ante esto, Spencer publicó una carta con fuertes señalamientos sobre el criterio de Trump, pues consideró que el mandatario y él no tenían la misma opinión de «buen orden y disciplina» militar.

«La vida de nuestros marinos, marines y compañeros de equipo civiles depende literalmente de la ejecución profesional de nuestras muchas misiones«, sostiene Spencer.

«No puedo, en buena consciencia, obedecer una orden que creo viola el sagrado juramento que hice en presencia de mi familia, mi bandera y mi fe de apoyar y defender la Constitución de EE.UU.».

Una parte del ejército ha criticado a Trump después de que hayan surgido casos como los de Gallagher en los que el mandatario ha indultado a miembros de las fuerzas armadas condenados por crímenes de guerra.

En declaraciones a periodistas este lunes, el presidente defendió su decisión de involucrarse en casos como este, y señaló: «Tengo que proteger a nuestros combatientes de guerra».

El caso Gallagher

Gallagher fue inicialmente acusado de matar a puñaladas a un combatiente de EI de 17 años que estaba desarmado, además de disparar al azar a civiles mientras estaba en Irak en 2017.

Fue absuelto de esos cargos y condenado solo por la falta menor de posar con el cadáver del prisionero.

Parte de la sanción que recibió fue la degradación de rango, pero el presidente Trump lo restableció en su rango luego del juicio.

La semana pasada, Gallagher fue notificado formalmente por altos mandos de la marina de que se enfrentaría a una revisión disciplinaria que podría resultar en su destitución de los Navy SEALs.

Pero Trump expresó su desaprobación a esta medida el jueves en Twitter y dijo que no le sería retirada la insignia de pertenencia a los Navy SEALs, un pin en forma de tridente.

¿Por qué fue despedido realmente Spencer?

La verdad sobre lo que Spencer estaba haciendo sobre el caso Gallagher, con presuntos contactos con funcionarios de la Casa Blanca, puede no ser conocida por algún tiempo o quizás nunca, explica Tara McKelvey.

Pero la periodista de la BBC apunta a que no hay ningún misterio sobre el motivo de la partida de Spencer: el caso del suboficial Gallagher se había politizado.

El domingo, el Departamento de Defensa de EE.UU. dijo que el secretario Esper le había pedido a Spencer que renunciara debido a «su falta de sinceridad».

El secretario de Marina presuntamente había hecho propuestas a la Casa Blanca de carácter privado que no fueron compartidas con Esper y había contradicho su posición pública, dijo el portavoz del Pentágono Jonathan Hoffmann en un comunicado.

Según el diario The Washington Post, Spencer había sugerido en privado a funcionarios de la Casa Blanca que si no interferían con los procedimientos contra Gallagher, se aseguraría de que el oficial obtuviera su retiro como miembro de los Navy SEALs.

Sin embargo, The New York Times citó a funcionarios de Defensa que aseguran que Trump había estado molesto con la presunta amenaza de Spencer de que renunciaría si el presidente intervenía de nuevo en el caso Gallagher.

Trump tuiteó el domingo que no estaba contento con la forma en que la armada había manejado el juicio de Gallagher, además de que se quejó de los «altos costos» en contratos de la Marina.

«Por lo tanto, los servicios del secretario de la Marina Richard Spencer han sido terminados», señaló.

«Eddie (Gallagher) se retirará pacíficamente con todos los honores que se ha ganado, incluido su pin Tridente», agregó.

Entonces Spencer hizo pública una carta en la que escribió: «El estado de derecho es lo que nos distingue de nuestros adversarios. El buen orden y la disciplina es lo que ha permitido nuestra victoria contra la tiranía extranjera una y otra vez».

«Desafortunadamente, se ha hecho evidente que, a este respecto, ya no comparto el mismo entendimiento con el comandante en jefe que me nombró, en lo que respecta al principio clave del buen orden y disciplina», continuó.

«No puedo, en buena conciencia, obedecer una orden que creo que viola el juramento sagrado que hice», señaló.

«La intervención del presidente en estos casos ha sido vista por algunos como un abuso de poder, mientras que otros han aplaudido sus acciones porque se cree que los militares han sido acusados injustamente», señala McKelvey.

«Independientemente de cómo se vean los casos individuales, la historia del presidente y la Marina ha repercutido en los militares», advierte.

¿Qué implica la intervención de Trump?

Como comandante en jefe, Trump tiene la autoridad legal para intervenir en todos los asuntos militares.

El militar en retiro Gary Solís, que se desempeñó como oficial en Vietnam, reconoce que el presidente tiene facultares pero eso no significa que deba intervenir, pues considera que esto dificultará las investigaciones de delitos cometidos por militares.

«Los hombres y mujeres que presencian crímenes de guerra serán menos propensos a denunciarlos ahora; va a socavar la posición de los comandantes que remiten estos casos a la corte», señala a la BBC.

David Gurfein, un teniente coronel retirado que sirvió en el Cuerpo de Marines y ahora es defensor de acusados de crímenes de guerra, dice que está satisfecho con el papel del presidente.

Como otros miembros de las fuerzas armadas, Gurfein cree que Gallagher y otros han sido acusados erróneamente de crímenes de guerra y que una atmósfera de «corrección política» ha llevado a procesamientos del personal militar por sus acciones en el campo de batalla.

«Las acciones del presidente ahora están marcando la pauta», celebra Gurfein.