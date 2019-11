¿Quién es el comisionado Fidel Domínguez, el hombre que ha dirigido los ataques contra opositores en León?

El ataque de este lunes por parte de la Policía Orteguista (PO) contra la familia Reyes Alonso, en León, fue liderado por el comisionado mayor Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, jefe policial de este departamento.

Domínguez, junto a un grupo de antimotines irrumpió en la vivienda de la familia Reyes Alonso para robar los celulares y computadoras, golpear a los miembros de la familia y después de atarlos, obligarlos a grabar videos donde se comprometen a respetar a esta institución, considerada el brazo represor al servicio del dictador Daniel Ortega.

Domínguez asumió el mando policial de León el 23 de agosto de 2018, cuando transcurrían tres meses de protestas en contra de la dictadura de Daniel Ortega. Domínguez sustituyó al comisionado mayor Domingo Navas Fúnes.

“La orientación principal que tenemos es que las familias leonesas regresen a vivir en la seguridad que teníamos antes del 18 de abril, que el turismo, y todas las actividades vuelvan a la normalidad”, expresó el jefe policial de León el día de su nombramiento.

Desde entonces, Domínguez ha implementado el terror como forma de «seguridad» en la ciudad de León, donde se le ha acusado de dirigir violentos ataques contra opositores.

Según denuncias de varios leoneses, el comisionado Domínguez se ha convertido en el terror de la represión en León. Al igual que el comisionado Ramón Avellán, jefe policial de Masaya, se hace acompañar de decenas de policías para reprimir y secuestrar a sus víctimas.

Represión contra Radio Darío

El comisionado Domínguez ha dirigido desde 2018 el hostigamiento contra Radio Darío, propiedad del periodista Aníbal Toruño, quien ha señalado directamente al comisionado Domínguez, de dirigir los ataques contra él y los trabajadores de su emisora.

El pasado 7 de septiembre, una enardecida turba agredió a una comitiva de la Alianza Cívica en León. Las turbas lanzaron piedras y dispararon contra el vehículo de la Alianza Cívica conducido por el presidente del Cosep, Jose Adán Aguerri, y donde también viajaban Michael Healy, Álvaro Vargas, y el comentarista Jaime Arellano. Dicho ataque se dio en presencia de la Policía, quien no se inmutó ante la agresión.

El pasado 27 de septiembre, turbas afines al régimen junto a policías intentaron durante más de una hora irrumpir en las instalaciones de Radio Darío.

En esa ocasión su propietario, Aníbal Toruño, denunció que el ataque estuvo dirigido en todo momento por Domínguez. Toruño señaló que dicha acción se dio «un día después de haber denunciado ante la CIDH los niveles de represión que tiene Fidel Domínguez en León, asediando a medios de comunicación y casas particulares».

Amenaza con tomar las armas

En octubre de 2018, Domínguez amenazó a la oposición con tomar las armas si se atrevían a protestar contra Ortega. «Que lo sepa el enemigo, estamos preparados para enfrentarlos en el terreno que ellos quieran atentar con nuestra paz, reconciliación y nuestro Gobierno», dijo Domínguez en esa ocasión.

Las amenazas de Domínguez se dieron justo después de haber preparado en tácticas militares a unos 35 oficiales de la Policía en ese departamento. Otros 300 oficiales fueron parte de un curso denominado Séptimo Concentrado Táctico Policial Militar “Teniente Gabriel de Jesús Vado”, realizado en Managua.

Asesinan a autoconvocado de 22 años

Fue el miércoles 17 de julio de este año que una patrulla policial, bajo la dirección de Domínguez, irrumpió de madrugada y sin orden de allanamiento en la vivienda del joven autoncovocado, Bryan Murillo López, de 22 años, y lo asesinó a balazos.

Durante el ataque, los policías hirieron a su hermano Kenner Murillo López, al igual que el cuñado de ambos, Javier Cortez Castillo.

Horas después del ataque policial, el comisionado Domínguez publicó un comunicado en el que tachó de delincuentes al fallecido y a los dos heridos.

Pese a que los habitantes de la vivienda señalaron que los policías irrumpieron sin orden de allanamiento, el documento de la Policía señaló que una patrulla policial con orden de captura hizo una allanamiento en una casa del barrio Guadalupe, de León, por una denuncia de robo.

Los familiares del joven autoconvocado demostró que los jóvenes no tenían antecedentes y que los hechos ocurrieron a las 4:00 de la madrugada. Hasta el momento no ha habido ningún detenido por el crimen contra el joven autonconvocado.

Otras víctimas

En noviembre de 2018, el biólogo y ex docente de la UNAN, Mauricio Álvarez, fue golpeado junto a su familia por miembros de la Policía de León. Álvarez acusó directamente a Domínguez de dirigir el ataque a golpes contra él, su esposa y su hijo.

«El oficial al mando (Fidel Domínguez, jefe de la Policía Orteguista en León), me identificó y me dijo: vos sos el corrido de la universidad por terrorista, y yo le dije: yo no fui corrido por terrorista, sino porque tengo mis propios pensamientos que no están alineados con el partido del gobierno”, manifestó Álvarez en esa ocasión.

Otro caso similar fue el ocurrido en febrero de este año contra el jurista José Pallais, quien denunció que el jefe policial de León agredió a su esposa, fuera de su casa, en León. Las intenciones de Domínguez era capturar a Pallais por «golpista», pero al no encontrarlo, la emprendió contra su esposa.

En febrero del mismo año, el profesor Freddy Rugama fue la víctima de Domínguez. Según el afectado, el comisionado Domínguez lo amenazó de muerte y lo golpeó dentro de su casa y frente a sus familiares y trabajadores.

Según un reportaje de LA PRENSA publicado en septiembre de este año, los subordinados de Domínguez celebran la fama de «retador» del mando policial de León, quien según víctimas, «se vanagloría de ser bueno a los vergazos», argumento que utilizan sus subordinados para amenazar a los opositores de ese departamento.

La mayoría de las personas entrevistadas para este reportaje describen a Domínguez como un «un hombre arrogante que se pasea en caravanas de patrullas, siempre armado y rodeado de policías a su mando, que personalmente se encarga de asediar y acosar, de amenazas y golpear y de retas a los golpes a quienes él considera golpista».

«Reta a los viejos y los más jóvenes a pelear, pero es un cobarde, solo reta cuando anda uniformado, armado y rodeado de policías. Así malmató a un viejo mayor que él», dice un señor que ha sido víctima de las amenazas del jefe policial.

Otra víctima de Domínguez fue el periodista de Radio Mi Voz, Carlos Jirón. En noviembre de 2018 fue apresado por la Policía de León y denunció que «me bajaron el pantalón, me quitaron la camisa, me hicieron que me quitara los zapatos y me quitaron los documentos». Jirón aseguró que el operativo de su captura fue dirigido por Domínguez.

La actitud violenta de Domínguez al frente de la policía es de vieja data. En febrero del año 2002, cuando era subcomisionado, Domínguez fue sancionado e investigado por dirigir un operativo de desalojo de tierras en Ometepe, donde ordenó disparar a los comunitarios que peleaban tierras a un empresario.

La acción sanguinaria de Domínguez dejó varios heridos de balas, puso en riesgo la vida de varias familias y provocó cuantiosos daños en la imagen turística del otrora paraíso de paz.