La escritora argentina radicada en Costa Rica, Carla Pravisani, habla de su provocativa y sarcástica novela de ficción “Mierda”, un triller doble que corre historias paralelas: la vida íntima y disfuncional de Victoria y Eduardo,así la campaña electoral de Herty Lewites, candidato a la presidencia en 2006,de la cual se ven inmersos como asesores publicitarios.

La extraña y trágica muerte de Lewites también es recogida en este novela, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, 2018. Este próximo 24 de diciembre, Lewites nacido en 1939, estaría cumpliendo 80 años de su nacimiento en Jinotepe.

En un escrito sobre la novela, la escritora costarricense Anacristina Rossi, dice que «los vaivenes de la política nicaragüense bailan frente a los vaivenes íntimos de una pareja». Asimismo señala que «adquiere a veces la dimensión de las tragedias antiguas clásicas, sobre todo al final».

Han pasado 13 años de su muerte en un hospital de Managua, un 2 de julio del 2006. Oficialmente se dijo que Herty falleció a causa de un infarto.

Anteriormente había sido operado de un pólipo. Tenía un marcapasos que le fue instalado en 2004, por médicos en Miami. Se dice que al funeral llegaron “unas 20 mil personas”.

Apodado el “tigre judío”, fue ministro de Turismo, diputado y alcalde la municipalidad de Managua (2000-2004). Al dejar la alcaldía de Managua, Herty gozaba de popularidad. Retó a Daniel Ortega que hicieran primarias y elegir democráticamente candidatos a lo interno del partido del FLSN.

Meses después fue expulsado junto a Hugo Tinoco y los comandantes de la Dirección Nacional del FSLN, Henry Ruiz, Luis Carrión y Víctor Tirado, integrantes del Movimiento por el Rescate del Sandinismo.

Se afilió al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y postuló como candidato en oposición al continuismo de Daniel Ortega. Para entonces las encuestas lo perfilaban en un tercer lugar de preferencia de voto y con altas posibilidades de alcanzar la presidencia, en primera o segunda vuelta.

Carla Pravisani, autora del triller “Mierda» comparte ideas sobre su papel como publicista de la campaña electoral de Herty, que dirigió junto a Giovanni Bulgarelli en 2006; asimismo reflexiona en esta entrevista sobre su controversial libro que ha creado reacciones adversas entre los fanáticos del orteguismo. También comenta sobre su propuesta literaria desde la contemporaneidad, la realidad y la ficción.

Este libro fue recientemente presentado en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, en el programa del Libro Foro del Pen Nicaragua. Participaron en el conversatorio, el escritor Juan Carlos Vílchez, Ana Margarita Vijil Gurdián y Luis Carrión Cruz.

—¿Cómo fue de relevante tu papel de asesora publicitaria, junto a Giovanni Bulgarelli, en la campaña de Herty Lewites?.

— Nosotros desarrollamos conceptualmente la campaña de Herty Lewites y luego la de Mundo Jarquin —el “feo” que quiere una Nicaragua linda—para el MRS, y yo formaba parte de ese equipo.

—El MRS se perfilaba como el tercero en las encuestas de las elecciones del 2006, pero su resultado no fue el esperado, alcanzó un poco más del 6 %, para cinco escaños en la Asamblea Nacional. Muchos lo ven como un fracaso.¿Cuál es tu lectura?.

Al morir Herty Lewites el paradigma cambió rotundamente en la contienda electoral. Es difícil sacar conclusiones de ese resultado. La palabra “fracaso” me parece una palabra injusta.

—Pasando a tu libro. ¿Estamos ante una novela de no ficción, con elementos de lo tradicional (la historia del romance de Victoria y Eduardo) y el testimonio historiográfico sobre Herty Lewites completado con fotos, video y notas de periódicos? ¿Qué me dices de tu estilo literario?.

La novela es de ficción, en ningún momento se plantea como una novela de no-ficción. Lo que sucede es que se desarrolla en un contexto histórico particular del que yo formé parte; entonces mi intención como autora era generar una “novela transmedia”. Es decir que cuando el lector estuviera leyendo se hiciera preguntas sobre los acontecimientos, tal y como lo hacemos cuando vemos una serie de Netflix por ejemplo, que nos metemos al celular a buscar información para ver si sucedió o no sucedió. Esa frontera me interesaba, quería disparar al lector a la acción. Y mucha gente lo ha hecho: se meten a ver los comerciales, se preguntan si es verdad o es mentira la historia, se cuestionan esos límites, es decir la estructura propuesta abre una intriga más allá del libro.

—Al leer tu libro se percibe el desgaste del romance pero a la misma vez la pasión trasgresora de Victoria; y por otro lado la agitada campaña de Herty y su muerte que dejó una estela de sospechas. La escritora Anacristina Rossi la ve como un “doble triller”. ¿Lo es?

Creo que existe ese paralelo que menciona Anacristina Rossi, además de ese desgaste de lo personal (íntimo) que a la vez tiene su reflejo en lo social (público); y viceversa.

Herty Lewites: «Vamos acabar con toda esta mierda»

—¿Qué me dices del polémico spot de la mosca y la mierda. Su idea original, espontaneidad, realización, la reacción del FLSN y el impacto después de la muerte de Herty?

Pues en su momento fue muy criticado (tanto Herty por animarse a semejante transgresión como el spot). A la distancia ya tenemos otras lecturas. Se podría decir que la palabra “mierda” se hizo abono.

—Henry murió un 2 de julio del 2006, en circunstancias extrañas, a pocos meses de realizarse las elecciones presidenciales. Competían Daniel Ortega y Eduardo Montealegre. Su muerte dejó un mar de dudas. ¿Cómo te impactó y que te gustaría saber más?

Me impactó porque sucedió en medio de una campaña y eso genera problemas colaterales además del dolor de lo familiar, está el dolor de lo político, de tanta gente depositada en ese proyecto, la incertidumbre y todo lo que vino. A mí me gustaría saber qué pasó realmente, que se investigue.

—En su reseña Uruk Editores, señala que el “título de la novela plasma la triste ironía de un surrealismo crónico y de un relato que hoy resulta un vaticinio del pasado”. ¿Cuál es su comentario?.

Creo que muchos pueblos, por no pensar solamente en Nicaragua, repiten su historia; como argentina también puedo dar fe de eso.

—¿Fue idea tuya o de los editores publicar como portada provocativa del libro las imágenes de los “arboles de la vida”?, popularmente como “arbolatas” o “chayopalos”, símbolos del poder Ortega-Murillo.

Honestamente ya no recuerdo cómo fue el tema de la portada. Se barajaron varios símbolos que connotaran «Nicaragua» y como al final hay una gran alusión al árbol de navidad en un país de ficciones eternas nos pareció que le agregaba capas de sentido.

—Tu libro ha generado expectativas, criticado por fanáticos del orteguismo, pero también ha sido merecedor de un premio en Costa Rica. ¿Cómo te sientes ahora que ha sido incluido en el foro libro del Pen Nicaragua, una institución que promueve la libertad de expresión?

Como autora me honra que el libro ocupe esos espacios y sirva para abrir esas discusiones.

—Una última pregunta: ¿Para la campaña de Herty, que imagen tenías de Daniel Ortega, y cuál es ahora después del estallido social de abril, en la Nicaragua del 2018-2019?

La misma.

Sobre Carla Pravisani

Escritora, periodista, directora de arte y consultora en estrategia y creatividad, nacida Argentina en 1976, y radicada en Costa Rica.

En 2006 junto a Giovanni Bulgarelli, formaron equipo para la publicidad de la campaña de Herty Lewites, del Movimiento de Renovación Sandinista.

Autora del libro “Mierda”, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría (2018). Ha participado en el Festival Centroamérica Cuenta. Dirige el proyecto Casa de Escritura. Coedita la revista digital Literofilia.com.

Publicado los libros de cuentos “La piel no miente” (2012). “Y el último apagó la luz” (2004). El poemario “Apocalipsis Intimo”, Mención de Honor en el VI Premio Mesoamericano de Poesía “Luis Cardoza y Aragón”, 2010.