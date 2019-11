El Bóer le pone fin a la racha de seis derrotas; León extiende la fiesta sin perder en cuatro juegos

Un día descanso le hizo bien al Bóer. Su líder del montículo no estuvo indescifrable, pero apretó las tuercas cuando era necesario. Jorge Bucardo sumó su primera victoria, en 5.2 entradas permitió tres carreras, dos de ellas en el cuarto episodio cuando Luis Allen mandó la pelota al otro lado de la cerca, arribando a 21 jonrones en su paso por la Liga Profesional. Y aunque el picheo de relevo es una ruleta rusa, entre Francisco Oporta, Claudio Hernández y Yeris González, salvador del encuentro, no dejaron estallar el bateo sureño. 6-4 fue el marcador final y la salida de las seis derrotas consecutivas, no del sótano de la Liga.

Ronald Garth se ha convertido en la fuente de poder de los capitalinos. La noche de este martes bateó tres imparables en cuatro turnos, un doble y anotó dos carreras, Janior Montes con dos impulsadas fue clave y Junior Paumier con dos hits en cuatro turnos se hizo sentir al igual que Darwin Sevilla. El que tiene un pie cerca del ataúd es Grant Heyman, llamado a ser la figura boerista no ha reaccionado, sin incluir el último juego bateaba para .167 con 14 ponches en los primeros ocho desafíos.

Por su parte, Gustavo Martínez cargó con la derrota, su primera de la temporada. En 5.0 entradas permitió cuatro carreras y cedió tres bases por bolas. Braulio Silva y Sheyder García en relevo también fueron descifrados. Más allá del jonrón de Allen, Elmer Reyes y Moisés Flores destacaron con dos imparables en cuatro turnos cada uno.

En Chinandega, León extendió su racha a cuatro triunfos al vencer 11-7 a los Tigres. Adrián Moreno se está viendo como el mejor extranjero del momento: se fue de 3-3, dos jonrones, tres carreras anotadas y tres impulsadas: un desforrador de pelota. Dwight Britton y Renato Morales también ligaron jonrón, siendo la segunda vez que los metropolitanos conectan cuatro jonrones o más: la última vez había sido el 26 de diciembre de 2012 en el Efraín Tijerino con cinco. Por su parte, Elián Miranda llegó a cinco jonrones. Ganó Jimmy Bermúdez en relevo medio y perdió Wilson Flores.