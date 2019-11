Crisis en León: Aquí te contamos las razones de la amarga situación que obligó el surgimiento de la campaña «Un dólar por León»

Cuando León se coronó en la pasada Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN), no todo fue felicidad. Levantaron trofeos, consiguieron lideratos, quebraron pronósticos, pero no hubo ganancias. Para la temporada actual, el presidente de la Liga —Pancasán Arce— y toda la junta directiva se reunieron para definir los parámetros del torneo que se está desarrollando y les preguntó: “¿Quiénes pueden sostener a sus franquicias?”. Todos respondieron que sí podían costear los gastos. Se hicieron recortes en el calendario para que no durara tres meses, se pasó a cinco extranjeros —cuatro como mínimo— y en medio de la grave situación económica que atraviesa el país todo parecía caminar, al menos hasta ahora.

El lunes 25 de noviembre, a muchos periodistas de León les sorprendió la noticia de la campaña “Un dólar por León”, tratando de emular lo que años atrás había funcionado en Chinandega para tratar de sobrevivir. “No fue algo que se veía venir, fue una sorpresa”, menciona un cronista deportivo de esa localidad, que prefirió no revelar su nombre. “También hubo cambios de gerencias y crearon una expectativa irreal. Internamente hay una desesperación porque todo estaba basado en las taquillas, pero los fanáticos no responden. Yo creo que los directivos están poniendo dinero de su bolsa para hacer pagos a los jugadores y que sobreviva el equipo”, explicó.

Se bajaron precios

También la crisis de fanáticos en el Estadio Metropolitano ha obligado a la baja de los precios. Se empezó vendiendo a 40 córdobas grada sol, luego a 30 y ahora está en 20. “También el alcalde de León ha malacostumbrado a la gente. Durante el Campeonato de Primera División la entrada era gratis en las gradas de los costados. Hay una mentalidad de lo gratis”, agregó el periodista.

“Entradas malas”

Yader García es el presidente de León de una sociedad de cuatro personas, en su primer año liderando al equipo lograron el título. “La situación económica nos hace irnos a las calles. Nosotros queremos mantener la franquicia, no estamos en plan de sacar préstamos. Desde que iniciamos las prácticas se incurrieron en gastos y ahí no hay retorno. También teníamos la expectativa que la gente respondiera y las entradas no han sido buenas”, indicó.

Otro periodista deportivo de León cuenta que el factor político también ha pesado. “El presidente de León apareció en un video sobre el CUUN y se dio un color innecesario, porque la gente ahora lo mira con un poco de recelo, y cuando sos presidente de un equipo te debes a la fanaticada, no a un partido político”. Durante la entrevista con LA PRENSA, García se refiere a ese tema y culpa a las personas en contra del Gobierno como los culpables de la crisis en reiteradas ocasiones.

Aunque García no dio el detalle exacto de los costos de León cada mes, aseguró que es sobre 50,000 dólares. “Nosotros no entramos a esto para ganar dinero, no perder es una ganancia. Lo hicimos por pasión. No lo veo como una empresa, el que lo ve así está equivocado. No es como producir mangos o frutas, sino es llevar alegría la gente”, comentó García.

“Vamos año por año”

El presidente de la Liga fue muy abierto a tocar todos los temas. Mostró mucha transparencia. Menciona que si antes el funcionamiento de la LBPN, sin incluir los gastos de los equipos, oscilaba cerca de 450,000 dólares, ahora anda por 350,000, y afirma que el costo por mes de cada conjunto ronda los 50,000 dólares. “Yo tengo fe que León va a salir adelante. Estamos claros que no hay muchos patrocinadores y como eso ocurre, la taquilla entra a ser la mayor fuente de ingresos de los conjuntos. Con León les afectó el inicio flojo que tuvieron”, indicó Arce.

La incertidumbre ronda a la LBPN año con año. “No te podría decir cómo será esto para la próxima temporada. Actualmente estamos año con año haciendo ajustes para sobrevivir. Se hizo un compromiso y los cuatro equipos lo asumieron. Ahora si pasara lo peor con León, los socios tendrían que asumir los costos de su bolsa y, en un caso extremo, la liga no tendría otra opción que tomarlo, pero eso sería muy remoto”, explicó Pancasán.

La campaña “Un dólar por León” finaliza el 6 de diciembre… ¿Sobrevivirá León? Al menos el equipo ha respondido con cuatro victorias consecutivas.