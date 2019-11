EE.UU. planea designar como terroristas a carteles mexicanos de la droga

El presidente Donald Trump dijo el martes que tiene planes de designar a los carteles mexicanos de la droga como grupos terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas.

«Serán designados (…) He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso», dijo Trump en una entrevista divulgada el martes con el expresentador de Fox News Bill O´Reilly.

Lea también: Donald Trump mantiene vigente que dictadura de Nicaragua es «una amenaza para la seguridad de Estados Unidos»

Cuando un grupo es designado como terrorista, las leyes estadounidenses consideran ilegal que las personas en Estados Unidos le ofrezcan ayuda y sus miembros no pueden entrar en el país y pueden ser deportados.

Las instituciones financieras que se percatan de que tienen fondos conectados con el grupo deben bloquearlos y alertar al Departamento del Tesoro.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, reaccionó en Twitter diciendo «México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza.» Agregó que ya ha transmitido la postura a Estados Unidos.

Puede interesarle: Donald Trump declara al régimen de Nicaragua como una “amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”

A principios de este mes, Trump ofreció en un tuit ayudar a México en su lucha contra los carteles para “barrerlos de la faz de la tierra”.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019