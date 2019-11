Estos son los dos ministerios invisibles a los que el régimen orteguista le destinó más de 27 millones de córdobas

El régimen de Daniel Ortega sigue premiando a sus grupos de choques a través de los anodinos Ministerio de la Juventud (Mijuve) y el Ministerio de la Mujer (Minim), a los cuales este martes se le aprobó, entre los dos, más de 27 millones de córdobas en concepto de pagos administrativos.

Ambos ministerios fueron creados simultáneamente en el 2013, pero hasta la fecha sus funciones han quedado en papel y bajo el servicio de la dictadura orteguista. Como recompensa, el régimen le ha asignado 26.7 millones de córdobas al Mijuve y 955,275 mil córdobas al Minim.

«Ese Ministerio de la Mujer no hace nada, en realidad no juega ningún papel, nadie sabe que existe y no cumple ninguna función, en última instancia son recursos destinados a la represión», declaró la excomandante guerrillera Dora María Téllez.

El Minim se creó con el objetivo de garantizar “la participación de las mujeres en el proceso de desarrollo económico, social, cultural y político del país”, sin embargo, movimientos feministas han denunciado que esta solo existe en papel porque su función es nula ante la problemática de la violencia en contra la mujer.

Para este presente año, el Mijuve cuenta con un presupuesto de 109.4, una cartera que a través de los años se ha venido aumentando, cuando en el 2014 se le destinó 25 millones de córdobas. En cuanto al Minim, este año se le asignó 28.2 millones de córdobas.

Desde la creación de ambos ministerios, el régimen ha destinado más recursos al Mijuve que al Minim, dejando en evidencia que busca»reforzar» sus fuerzas de choques que las demandas de las mujeres.

Mijuve igual a Juventud Sandinista

Para el analista político Eliseo Núñez, la asignación de recursos a estos dos ministerios solo es parte del «adoctrinamiento» que realiza el régimen orteguista en las instituciones públicas. «El Ministerio de la Juventud funciona mejor en ese sentido y por eso el incremento presupuestario es para ellos, y no para la educación que es donde más se necesita», expresó Núñez.

La Juventud Sandinista es parte del Mijuve, a quienes se les conoce que también forman parte de las fuerzas o grupos de choques que utiliza Ortega para reprimir y agredir a los ciudadanos opositores.

El analista manifestó que los miembros de la Mijuve y los trabajadores de la Alcaldía de Managua son los dos lugares donde principalmente han salido los parapolicías y fuerzas de choque de la dictadura.

Cantera de turbas y parapolicías del régimen orteguista

«Se dividen el trabajo, los de Ministerio de la Juventud se toman control de los que son más civiles y los hombre armados son controlados desde la Alcaldía de Managua», agregó Núñez.

El economista Alejandro Aráuz también interpreta esta movida de recursos como una «clara visión» de que el régimen orteguista quiere afianzar su permanencia en el poder, destinando recursos a sus entidades.

«Todo eso tiene una correspondencia bien estudiada por el gobierno y es una estrategia bien clara de prolongar su permanencia en el poder político, tener control del mando económico. Pero esto también implica que las políticas presupuestaria se han deteriorado y van a seguir deteriorando porque el espíritu del gobierno es sostenerse en el poder político y ahí se observa con esas transferencias que va a darle apoyo a la base política a través de la juventud afiliados al frente», compartió Aráuz.

Planillas de relleno

La aplanadora orteguista de la Asamblea Nacional aprobó esta martes de manera “urgente” la reforma al Presupuesto General de la República 2019 donde también se le incrementó las partidas a instancias claves para mantenerse en el poder como el Consejo Supremo Electoral y a su principal brazo represor, la Policía Orteguista, mientras se le redujo 359.8 al Ministerio de Educación.

Téllez coincidió con Núñez, en que las asignaciones dada al Mijuve y Minim solo son «planillas de relleno» para pagar a los grupos de choques que reprimen a la población. «El régimen ya no gobierna. No le interesa ningún programa público, lo único que le interesa es sostenerse en el poder, y se sostiene en el poder mediante la represión, entonces necesita financiar a su aparato represivo», refirió Téllez.

El informe del presupuesto detalla que los 26.7 millones de córdobas dados al Mijuve es bajo el concepto de «transferencias corrientes directas a personas naturales», un dato que Téllez lo interpreta como pago a los grupos de choques. «Son las nóminas del partido», señaló.