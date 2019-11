Dennis Martínez: «Oigo que se quiere la paz, reconciliación, solidaridad y el cristianismo, pero a la misma vez escucho amenazas de balazos, de guerra, de represión»

El big leaguer nicaragüense, Dennis Martínez se refirió este miércoles sobre los discursos de paz que repite a diario la vicepresidente designada, Rosario Murillo, pero que en la práctica se ha traducido en jornadas de represión en contra de la población.

«Se está pregonando un doble discurso, oigo que se quiere la paz, la reconciliación, la solidaridad y el cristianismo, pero a la misma vez escucho que salen amenazas de balazos, de guerra, de represión, de matar», dijo el más grande pelotero nacido en Nicaragua.

Martínez dijo a través del programa Doble Play del cronista deportivo Edgard Tijerino que, «ya no estamos en tiempo de guerra, estamos en nuevas eras, en nuevas épocas. Alrededor del mundo la juventud está reclamando cambios en los gobiernos, ya están cansados de los gobiernos que los están gobernando».

Puede interesarle: «Me arrebataron mi vida». La forma con la que el régimen orteguista destruyó el sueño de los universitarios que se unieron a las protestas de 2018

«La Policía es para defender al pueblo, no para atacarlo».

Sobre el actuar de la Policía Orteguista (PO) en la represión en contra de las madres que se encontraban junto al padre Edwin Román en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, Martínez expresó: «Yo le quiero pedir a la Policía que no se les olvide que son una institución pública, que ellos reciben pagos de los impuestos de la ciudadanía. Ellos son para defender al pueblo, no para atacarlo, no para oprimirlo. Es momento que reflexionen y recapaciten».

Puede interesarle: Iglesia San Miguel Arcángel reabre sus puertas luego de más de una semana bajo asedio policial

Además extendió sus felicitaciones y admiración hacia el padre Edwin Román por defender los principios de la iglesia y apoyar a las madres de los presos políticos que se encontraban siendo asediadas durante nueve días en la iglesia de Masaya.

«Ellas están buscando un medio de cómo lograr la salida de sus hijos, de sus padres, de sus esposos, de su hermanos… no ven otra alternativa que irse a una huelga de hambre y exponer su vida. No hay espacio para realizar una huelga y acogieron la iglesia».

«Yo como católico me siento muy ofendido por la forma en que ha sido atacada (La Iglesia Católica), no ha sido lo correcto. Esperamos que recapaciten, que esas personas que están haciendo de la forma que lo están haciendo lleguen a un momento de reflexión y ver de que esto no es algo positivo que le estén enseñando a sus hijos, necesitamos ser ejemplo para nuestros hijos», dijo Martínez, ganador de un juego perfecto en Grandes Ligas el 28 de julio de 1991.

Salida a la crisis sociopolítica en Nicaragua

La solución a la crisis en Nicaragua, según Martínez, son las elecciones transparentes y observadas por organismos internacionales. «Hay que darle chance a todo el que tenga posibilidad de participar, y aceptar ese triunfo o esa derrota».

Martínez además cuestionó que en el Presupuesto General de la República se redujera el monto en educación. «Esos son los problemas que no podemos permitir en nuestro país. Nosotros queremos educación de calidad. Eso es prescindible para que los jóvenes se desarrollen, para que sean el futuro de nosotros, son los futuros políticos, doctores, profesores…», dijo.

Lea además: ¿Quién es el comisionado Fidel Domínguez, el hombre que ha dirigido los ataques contra opositores en León?

Además, insistió que los políticos que llevan años ocupando escaños deben dar la oportunidad a los jóvenes. «En mi país, la política se ha usado como un modo de enriquecimiento. No he visto una nueva cantidad de político que está allí por sus interés propios, y ahora hay una camada de millonarios. Todas esas personas ¿ De dónde han sacado ese gran capital?».

Martínez aplaudió además, que la lucha cívica haya sido iniciada por los jóvenes a quienes considera como el futuro de Nicaragua. «Los jóvenes son los que tienen que tomar el liderazgo. Los viejos no tienen porque estar allí. Los jóvenes quieren que hayan cambios».